José Alvarado tiene la oportunidad de convertirse en el tercer jugador puertorriqueño en ganar un campeonato de la NBA si los Knicks de Nueva York logran sorprender a Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio, pero eso no le impedirá integrarse a la Selección Nacional en la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Puerto Rico tiene en agenda dos juegos cruciales como visitante ante Canadá y Bahamas el 3 y 6 de julio, luego de ganar solo uno de los encuentros que disputó en las primeras dos ventanas. Si la serie entre Nueva York y San Antonio se extendiera hasta un séptimo y decisivo partido, culminaría el 19 de junio, dos semanas antes del choque contra Canadá.

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Sin embargo, ni siquiera un posible desfile por Broadway con el trofeo Larry O’Brien tras 53 años de espera alteraría los planes de Alvarado de volver a vestir el uniforme del seleccionado patrio en la próxima ventana clasificatoria, salvo que sufra una lesión durante la Final de la NBA.

“José está bien entusiasmado. Hay que ver cómo termina y todo, pero él llamó y dijo que estaba disponible”, aseguró el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos, en una entrevista telefónica con Primera Hora .

Alvarado, nacido y criado en Brooklyn de familia puertorriqueña, fue incluido en una preselección de 24 jugadores que anunció este viernes la FBPUR. El armador, de 28 años, representó por última vez a Puerto Rico en el AmeriCup 2025, que se celebró en agosto de ese año. Concluyó el torneo con un promedio de 17.8 puntos, tres rebotes y 4.5 asistencias.

También fueron convocados Markus Howard, Enrique Freeman, Tremont Waters, George Conditt IV, Jordan Howard, Ethan Thompson, Zakai Zeigler, André Curbelo, Alfonso Plummer, Stephen Thompson Jr., Jaysean Paige, Gian Clavell, Gary Browne, Phillip Wheeler, Ramses Meléndez, Alexander Morales, Isaiah Piñeiro, Arnaldo Toro, Tai Odiase, Ysmael Romero, Christian Negrón y Tyler Davis.

En esta preselección, la FBPUR reunió el grupo de mayor nivel dentro de su banco de talento adulto, combinando experiencia internacional y proyección en esta crucial ventana. Freeman es el único de los convocados que nunca ha jugado con el Equipo Nacional.

“Estamos reclutando al mejor talento que tenemos. Sabemos que es una ventaja bien importante para nosotros y Carlos (Arroyo, gerente general) se dio la tarea de reclutar al mejor talento. Creo que el único que falta es Julian Strawther de los jugadores que tenemos en la NBA. Todos los demás están. Sabemos el reto que tenemos y vamos con todo”, comentó Ramos sobre la convocatoria.

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Strawther no estaba disponible

El gran ausente de la convocatoria es Strawther, jugador de madre puertorriqueña que milita con los Nuggets de Denver. José Juan Barea, asistente de los Nuggets, trató de convencerlo para que debutara con la Selección Nacional adulta en esta ventana, pero no tuvo éxito. El escolta, que representó a Puerto Rico una sola vez en la Copa del Mundo Sub-19 de 2019, le notificó a la FBPUR que no estaba disponible.

“(Strawther) dijo que no estaba disponible. Él nunca ha cerrado la puerta. Siempre dice: ‘Déjame ver para la próxima’, pero en este momento dijo que no estaba disponible”, compartió Ramos.

El boricua Julian Strawther busca el balón durante un partido entre los Nuggets de Denver y los Trail Blazers de Portland. ( Jenny Kane )

Regresa Davis al programa nacional

Otro nombre que también sobresale en la lista de 24 jugadores es Davis, un centro de 6’11” que había quedado fuera del programa nacional desde el AmeriCup de 2017. Debutó en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Osos de Manatí en 2024, pero se ausentó en la siguiente temporada por una lesión.

Volvió este año a la liga en mejor condición física y recuperado de múltiples operaciones a las que se sometió a lo largo de su carrera. Esto ha hecho que se haya ganado un espacio en la rotación del dirigente Iván Ríos como suplente con una media de 7.6 puntos y cinco rebotes en 14 minutos por partido.

Tyler Davis juega con los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional. ( BSN / José Santana )

“(Davis) ha tenido un buen torneo. Entendemos que está en un buen momento y le vamos a dar la oportunidad”, aseguró el presidente de la FBPUR.

Davis peleará por un espacio en el roster final con otros hombres grandes como Conditt IV, Odiase, Romero, Toro y Negrón. Solo 12 de los 24 canasteros convocados harán el viaje a Canadá y Bahamas. De hecho, 14 de esos jugadores están actualmente activos en el BSN. No obstante, la temporada regular acabará el 29 de junio y la postemporada comenzará el 8 de julio para darle un espacio al Equipo Nacional, informó Ramos.

Canadá, aunque ya aseguró su pase a la siguiente ronda, publicó su lista de convocados, que incluye a enebeístas como Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks y RJ Barrett. Puerto Rico, en cambio, se encuentra en una posición comprometedora con marca de 1-3, empatado con Bahamas en el tercer puesto del Grupo B. Canadá (4-0) y Jamaica (2-2) encabezan la llave. Los boricuas necesitan al menos una victoria ante Bahamas para asegurar su clasificación.