La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció el viernes una preselección de 24 jugadores para la tercera ventana clasificatoria de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

El grupo incluye a figuras establecidas en la selección como José Alvarado, Tremont Waters, Gary Browne, George Conditt IV y Gian Clavell, además de otros talentos como Markus Howard, Zakai Zeigler, Alfonso Plummer, Ethan Thompson y Enrique Freeman.

Completan la lista de convocados Jordan Howard, Andre Curbelo, Stephen Thompson, Jayson Page, Phillip Wheeler, Ramses Meléndez, Alexander Morales, Isaiah Piñeiro, Alexander Kappos, Arnaldo Toro, Tai Odiase, Ysmael Romero, Christian Negrón y Tyler Davis.

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Puerto Rico enfrentará a Canadá el 3 de julio como visitante y a Bahamas el 6 de julio en compromisos correspondientes al Grupo B de las Américas.

La selección puertorriqueña llega a la ventana con marca de 1-3, empatada con Bahamas en la clasificación. Una victoria sobre los bahameños colocaría al conjunto boricua en una posición favorable para asegurar su avance a la segunda ronda del proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo, que se celebrará en Catar.

Los entrenamientos del combinado nacional servirán para definir el grupo final que representará a Puerto Rico en una ventana considerada clave para sus aspiraciones mundialistas.