Canóvanas. A un mes de la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) continúa trabajando en la convocatoria de los 24 jugadores que integrarán la preselección, sin saber aún si podrá contar con algunas de las figuras que llevaron al país a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Puerto Rico tiene en agenda dos partidos cruciales como visitante ante Canadá y Bahamas el 3 y 6 de julio, luego de ganar apenas uno de los cuatro encuentros que disputó en las primeras dos ventanas. Canadá, aunque ya aseguró su pase a la siguiente ronda, publicó su lista de convocados, que incluye a enebeístas como Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks y RJ Barrett.

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En cambio, el dirigente de la Selección Nacional, Carlos González, aseguró que la FBPUR tratará de llevar el mejor talento posible a esta ventana de vida o muerte, aunque todavía desconoce si jugadores como Tremont Waters y George Conditt IV, a quienes también dirige en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Gigantes de Carolina-Canóvanas, formarán parte de la convocatoria.

“Siempre vamos a buscar el mejor talento posible. Eso es lo que siempre hemos intentado hacer. A veces hacemos unas proyecciones y no se dan por compromisos, lesiones u otras razones. Hoy estamos a mes y pico de ese proceso. Podemos decir hoy que contamos con x o y jugadores, pero de aquí a dos semanas puede surgir alguna situación familiar o una lesión que cambie ese plan”, expresó González luego del triunfo de los Gigantes sobre los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

“Debo ser responsable y esperar a que salgan todos los nombres. De ahí ver lo que sucede. Dios mediante, no surja alguna lesión. Sin duda alguna, debemos llevar el mejor equipo posible”, abundó al ser abordado sobre la integración de Waters y Conditt IV.

Waters no juega con el Equipo Nacional desde que sufrió una rotura del tendón de Aquiles días antes de la tercera ventana clasificatoria al AmeriCup 2025, celebrada en febrero de ese año. Esta lesión provocó que también se perdiera la pasada temporada del BSN, pero regresó este año y promedia 14.7 puntos y 6.9 asistencias, con un 37.4 por ciento de acierto en tiros de campo y 27.5 desde el triple.

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Waters ha rechazado entrevistas con Primera Hora en múltiples ocasiones a lo largo de la temporada, por lo que se desconoce si tiene interés en volver a vestir el uniforme del seleccionado. El presidente de la FBPUR, Yum Ramos, indicó a este medio que el joven canastero sigue en los planes del organismo.

Tremont Waters, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, busca pasar el balón en juego de la temporada 2026 del BSN. ( BSN / José Santana )

Sin embargo, fuentes cercanas a Waters le comunicaron a Primera Hora que el jugador no tiene intención de hablar acerca de la Selección Nacional. Según reportes, el armador está descontento con el programa nacional desde que pidió un tratamiento de crioterapia (tina de hielo) en el Repechaje Olímpico, celebrado en julio de 2024, y el personal de la FBPUR no pudo proveerlo de inmediato.

Conditt IV, por su parte, se lastimó la pantorrilla en la segunda ventana clasificatoria al Mundial en febrero pasado, y anunció hace dos semanas su retiro del Equipo Nacional luego de un partido contra los Vaqueros en el Coliseo Rubén Rodríguez.

De acuerdo con personas consultadas por Primera Hora que estuvieron presentes al momento del incidente, el centro se alteró después de que la seguridad de los Vaqueros le impidiera salir junto a su pareja por el túnel que da acceso a los camerinos y al estacionamiento de los jugadores.

Otras versiones indican que Conditt IV también tuvo un intercambio de palabras con el coapoderado de los Vaqueros y gerente general de la Selección Nacional, Carlos Arroyo, durante su salida del Rubén Rodríguez como consecuencia de esta situación con el personal de seguridad del equipo local. El presidente de la FBPUR, en cambio, dijo días después a este diario que se trató de un “malentendido” y que el asunto ya estaba resuelto.

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Complicado traer a Alvarado

Otro nombre atractivo que también está sonando para esta convocatoria, que según González está próxima a salir, es José Alvarado, quien se encuentra disputando la Final de la NBA con los Knicks de Nueva York. Si la serie entre Nueva York y los Spurs de San Antonio se extendiera hasta un séptimo y decisivo partido, culminaría el 19 de junio, lo que complicaría la inclusión de Alvarado en la lista. El armador de los Knicks representó por última vez a Puerto Rico en el AmeriCup 2025, llevado a cabo en agosto de ese año.

José Alvarado está en sus primeras finales de la NBA con los Knicks de Nueva York. ( David J. Phillip )

“Esas son cosas que uno hace una idea. Si quedara campeón, no me extrañaría que diga que quisiera disfrutar. Son cosas que hay que seguir monitoreando, pero tenemos un gran núcleo en el BSN jugando. Ese grupo estará en mejor ritmo a ventanas anteriores, así que será mucho más fácil ese proceso”, comentó el entrenador sobre Alvarado y la preselección.

“En todas las ventanas se habla y se le da seguimiento a un sinnúmero de jugadores, pero a veces se nos hace difícil hacer el grupo de 12 por posiciones. Por eso es la magnitud de la preselección, porque al final del día a veces nos quedamos sin opciones. Queremos tener el equipo más balanceado posible”, continuó.

En la ventana anterior, todos los jugadores convocados militaban en el BSN, con excepción de Zakai Zeigler que aún no ha debutado con Aguada: Conditt IV (Carolina-Canóvanas), Isaiah Piñeiro (Santurce), Tjader Fernández (Ponce), Ramses Meléndez (Arecibo), Stephen Thompson Jr. (Bayamón), Georgie Pacheco (San Germán), Alexander Kappos (Caguas), Christian Negrón (Ponce), Alfonso Plummer (Arecibo), Ysmael Romero (Guaynabo), Chris Ortiz (Manatí, lesionado), Arnaldo Toro (Aguada).