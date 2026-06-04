Jaylen Nowell volvió a ponerse la capa de superhéroe el miércoles al anotar una flotadora en los segundos finales que le dio a los Gigantes de Carolina-Canóvanas un dramático triunfo en tiempo extra por 94-93 ante los Vaqueros de Bayamón en el debut del dominicano Jassel Pérez en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Esta fue la segunda victoria consecutiva que Carolina-Canóvanas obtiene de esta manera, ya que Nowell también encestó el lunes un canasto similar justo cuando sonó la chicharra frente a los Osos de Manatí. Con este resultado, los Gigantes mejoraron su marca a 14-10, mientras que Bayamón empeoró a 16-10.

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Tremont Waters lideró la ofensiva de los de la C con 26 puntos, cuatro rebotes y ocho asistencias. Le siguieron Nowell y George Conditt IV con 22 unidades cada uno. Sin embargo, Conditt IV terminó con un doble-doble al capturar 19 rebotes.

En su debut, Pérez finalizó con 20 tantos, pero fue expulsado tras cometer cinco faltas personales. Gary Browne añadió 17 puntos, seis rebotes y ocho asistencias.

Waters empató el juego, 81-81, con una complicada güira cuando quedaban sólo 16.3 segundos por jugar en el cuarto parcial. Ese tiempo fue suficiente para que el dirigente de los Vaqueros, Christian Dalmau, dibujara una jugada que le hubiese dado la victoria a Bayamón. Pérez recibió el llamado e intentó anotar el canasto del gane, pero recibió un tapón de George Conditt IV que envió el partido a tiempo extra.

Los visitantes picaron al frente en la prórroga con un tapeo de Renaldo Balkman, pero Waters volvió a hacer de las suyas con un triple que le devolvió la ventaja al “calentón” por el mínimo, 84-83. Los Gigantes se mantuvieron arriba hasta que Browne encestó un bombazo que empató el marcador, 88-88.

Carolina-Canóvanas volvió a tomar la delantera con un canasto y falta de Nowell, pero Browne le aplicó a los de la C de su propio medicina con una jugada similar para igualar el encuentro. El veterano armador se puso la capa de superhéroe al anotar ocho puntos corridos, pero cometió una pérdida de balón que le dio la posesión a los Gigantes restando 30 segundos en el reloj.

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Fue en ese entonces que Nowell volvió a dejar a un equipo pegado en Canóvanas, esta vez a Bayamón, con una flotadora quedando 6.2 segundos en el tiempo reglamentario.

Pérez comenzó el juego en el banco y entró cuando restaban 4:54 minutos del primer parcial. Su impacto fue inmediato tras anotar dos bandejas consecutivas que pusieron a Bayamón arriba en el marcador por 14-12.

Acto seguido, los Vaqueros se despegaron aún más por 20-12 con dos triples corridos de Javier Mojica y Gary Browne, cuando quedaba 1:55 del primer periodo. Sin embargo, los Gigantes respondieron con un bombazo a larga distancia de Jesús Cruz Galarza.

Aunque el dominicano volvió a anotar después, Carolina-Canóvanas logró acercarse por 22-18, luego de tres tiros libres de Waters en el cierre del primer tiempo. Los de la C redujeron el margen a solo dos puntos en el inicio del segundo periodo, pero los Vaqueros estaban aferrados a la ventaja y se alejaron por 32–24.

Minutos después, Pérez volvió a hacer de las suyas con un explosivo donqueo justo frente a Conditt IV restando 2:46 del segundo parcial. No obstante, Nowell y Waters mantuvieron a Carolina-Canóvanas en juego con una desventaja de 42-38 al finalizar la primera mitad.

Los de la C redujeron la brecha a 44-42 con una tirada libre de Conditt IV en la apertura del tercer tiempo, pero Bayamón contrarrestó con un triple de Mojica varias jugadas después. El juego fue detenido por varios minutos debido a problemas técnicos con las pizarras del Coliseo Carlos Miguel Mangual.

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Pero, cuando fue reanudado, Mojica volvió a quemar la malla con un tiro detrás del arco, que despegó a los Vaqueros por 50-43. Los Gigantes, en cambio, no se quedaron de brazos cruzados y le dieron vuelta al marcador con un avance de 11 puntos consecutivos que provocó que Dalmau pidiera tiempo luego de un triple de Domínguez.

Bayamón estuvo más de tres minutos sin anotar, pero Browne detuvo el sangrado con una güira en transición, que cortó la delantera de los locales a 54-52 con 3:46 por jugar. Los Gigantes retomaron la ventaja con un donqueo de Conditt IV, pero los Vaqueros se dirigieron al cuarto periodo arriba por 64-60 gracias a dos tiros libres de Stephen Thompson Jr.

Bayamón arrancó el cuarto tiempo con un bombazo a larga distancia de Pérez. Ambos equipos intercambiaron canastos, pero Waters se encargó de acercar a Carolina-Canóvanas por 69-67 con un triple y dos tiros libres.

Los Gigantes igualaron el encuentro, 69-69, tras una visita a la línea de los suspiros de Evander Ortiz. Acto seguido, el refuerzo dominicano de los Vaqueros rompió el empate con un tiro en suspensión detrás del arco, luego de un mano a mano con Waters.

Los de la C lograron darle vuelta al marcador por 77-76 con un donqueo de Conditt IV, que hizo temblar el Coliseo Carlos Miguel Mangual cuando restaban 3:38 del cuarto periodo. Al rato, Waters aumentó la delantera de los locales a tres puntos con un tiro libre, pero Crowder empató el desafío, 78-78, con una bandeja.

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Los Vaqueros desempataron el juego con un triple de Thompson Jr, que los puso arriba por 81-78. Sin embargo, Carolina-Canóvanas volvió a igualar el partido, 81-81, con una tirada libre de Conditt IV y una complicada güira de Waters con solo 16.3 segundos por jugar del tiempo reglamentario.

Otros juegos

En el Coliseo Raymond Dalmau, los Piratas de Quebradillas superaron, 90-85, a los Cangrejeros de Santurce para así acabar con su racha ganadora.

Así las cosas, Quebradillas elevó su récord a 8-17 tras apuntarse su tercera victoria consecutiva. Santurce, por su parte, sufrió su primer revés bajo la dirección de David Rosario y ahora juega para 11-13.

Grant Basile fue el mejor de los Piratas con 23 puntos y ocho rebotes. Le siguió Emmanuel Mudiay con 21 unidades, incluyendo tres triples. En causa perdida, Isaiah Piñeiro terminó con un doble-doble de 15 tantos y 10 capturas.

En el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Atléticos de San Germán vencieron, 90-88, a los Santeros de Aguada sin el dirigente Eddie Casiano y el asistente Manolo Cintrón. Ambos están cumpliendo una suspensión por un altercado el pasado sábado en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, donde encararon a los árbitros a cargo del partido.

De esta forma, San Germán mejoró su marca a 16-9 y empató con los Capitanes de Arecibo en la primera posición de la Conferencia B del BSN. Aguada, en cambio, cayó a 11-12.

Montrezl Harrell lideró la victoria de los Atléticos con un doble-doble de 29 puntos y 12 rebotes. Por los Santeros, el más destacado fue Rigoberto Mendoza con 21 unidades y siete capturas.

La acción del BSN continuará el jueves, cuando los Leones de Ponce reciban a los Capitanes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens y los Criollos de Caguas visiten a los Osos de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”.