El Baloncesto Superior Nacional (BSN) informó el martes las sanciones que le impuso al dirigente de los Atléticos, Eddie Casiano, así como a su asistente Manolo Cintrón y al armador André Curbelo por el altercado que ocurrió el pasado sábado en San Germán durante los minutos finales del juego contra los Cangrejeros de Santurce.

Casiano recibió una multa de $2,000, que incluye una suspensión de dos partidos. El primero de esos dos encuentros será cumplido de forma inmediata, pero el segundo quedará diferido, sujeto a que el técnico no incurra en otra violación al reglamento.

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A Cintrón, por su parte, le impusieron una sanción de $1,000 y una suspensión de 10 juegos. Aunque deberá pagar esta cantidad de dinero inmediatamente, el veterano asistente solo cumplirá con cinco de los 10 partidos de suspensión, a menos de que vuelva a violar el reglamento durante la temporada.

En el caso de Curbelo, fue descalificado del juego, pero la decisión fue revocada por el árbitro Aníbal Carrión y se le administró una falta técnica, su cuarta en lo que va del torneo. Por ello, el canastero recibió una multa automática de $1,000. Además, será suspendido por un partido si incurre en otra violación al reglamento.

#BSNPR | AHORA: Lluvia de faltas técnicas en San Germán. Eddie Casiano y Manolo Cintrón son expulsados en conjunto con otro miembro del cuerpo técnico tras técnica pitada a André Curbelo. pic.twitter.com/RXyFIL4NOk — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) May 31, 2026

Las tres multas fueron como consecuencia al altercado que sucedió el sábado en los minutos finales del cuarto parcial del partido entre los Atléticos y los Cangrejeros en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, luego de que Casiano y Cintrón encararan a los árbitros por una falta técnica que le pitaron a Curbelo.