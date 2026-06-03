El Baloncesto Superior Nacional (BSN) informó el martes las sanciones que le impuso al dirigente de los Atléticos, Eddie Casiano, así como a su asistente Manolo Cintrón y al armador André Curbelo por el altercado que ocurrió el pasado sábado en San Germán durante los minutos finales del juego contra los Cangrejeros de Santurce.

Casiano recibió una multa de $2,000, que incluye una suspensión de dos partidos. El primero de esos dos encuentros será cumplido de forma inmediata, pero el segundo quedará diferido, sujeto a que el técnico no incurra en otra violación al reglamento.

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A Cintrón, por su parte, le impusieron una sanción de $1,000 y una suspensión de 10 juegos. Aunque deberá pagar esta cantidad de dinero inmediatamente, el veterano asistente solo cumplirá con cinco de los 10 partidos de suspensión, a menos de que vuelva a violar el reglamento durante la temporada.

En el caso de Curbelo, fue descalificado del juego, pero la decisión fue revocada por el árbitro Aníbal Carrión y se le administró una falta técnica, su cuarta en lo que va del torneo. Por ello, el canastero recibió una multa automática de $1,000. Además, será suspendido por un partido si incurre en otra violación al reglamento.

Las tres multas fueron como consecuencia al altercado que sucedió el sábado en los minutos finales del cuarto parcial del partido entre los Atléticos y los Cangrejeros en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, luego de que Casiano y Cintrón encararan a los árbitros por una falta técnica que le pitaron a Curbelo.