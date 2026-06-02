Jaylen Nowell encestó un tiro de media distancia cuando expiraba el reloj y los Gigantes de Carolina-Canóvanas remontaron en los minutos finales para derrotar el lunes 82-81 a los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Gigantes llegaron a estar abajo por siete puntos en los últimos tres minutos, pero cerraron el encuentro con un avance de 8-0 para asegurar su octava victoria como locales y mejorar su marca a 13-10, suficiente para mantenerse en el tercer puesto de la Conferencia A.

Con los Osos al frente 81-74, Scottie James inició la reacción con dos tiros libres. Poco después, George Conditt IV acercó a los locales con una poderosa clavada que redujo la diferencia a tres puntos.

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Tras una posesión desperdiciada por Manatí, Nowell recibió una falta de Kristian Doolittle mientras intentaba igualar el marcador. El escolta convirtió ambos tiros libres para colocar a Carolina-Canóvanas a solo un punto.

Los Osos tuvieron la oportunidad de asegurar el triunfo cuando Tyquan Rolón visitó la línea de personal tras recibir una falta de Conditt. Sin embargo, Rolón falló ambos intentos, abriendo la puerta para la última posesión de los Gigantes.

Luego de pedir un tiempo muerto, Carolina-Canóvanas diseñó la jugada decisiva. Nowell recibió el balón y acertó el canasto ganador sobre la bocina para desatar la celebración de los fanáticos presentes en el coliseo Carlos Miguel Mangual.

Nowell lideró a los Gigantes con 25 puntos, además de cinco asistencias y cuatro rebotes. Tremont Waters añadió 14 unidades y ocho asistencias.

Por los Osos, Cheick Diallo terminó con 22 puntos y ocho rebotes, mientras Rolón aportó 19 tantos y ocho asistencias.

La derrota fue la cuarta consecutiva para Manatí, que cayó a 8-16 y permanece en el sótano de la Conferencia A.