Nueva York. Llegar a la Serie Final de la NBA deja en claro que los Knicks de Nueva York y Spurs de San Antonio han tomado muchas decisiones inteligentes en el camino.

Se necesita una estrella, como es el caso de Jalen Brunson o Victor Wembanyama, pero también necesitan algo de ayuda y al entrenador adecuado.

La Final, que comienza este miércoles en San Antonio, también muestra que no hay una sola manera de lograr todo eso. De los 10 jugadores que los Spurs podrían tener en la rotación para esta serie, seis fueron seleccionados en el draft por San Antonio. De los 10 que podrían aparecer con los Knicks, solo uno fue seleccionado por Nueva York.

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Brunson and the Knicks. Wemby and the Spurs. The biggest stage in basketball.



🍿 New York: returns to NBA Finals for the first time since 1999 and seeks their first championship in 53 years



🍿 San Antonio: returns to NBA Finals for the first time… pic.twitter.com/GVjxL2voJl — NBA (@NBA) June 2, 2026

Es el Mercado Más Grande contra un Mercado Más Pequeño. El poder de comprar contra el draft.

Knicks vs. Spurs no es solo un choque por el título de la NBA, también es un choque de estilos: con el presidente de los Knicks, Leon Rose, que parece ajustar constantemente hasta encontrar la mezcla adecuada, y los Spurs que, en cambio, construyen a través del reclutamiento.

“Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo: Leon y su personal han hecho un malditamente fantástico, fantástico trabajo”, afirmó Mike Brown, entrenador de los Knicks.

Ya fuera LeBron James, Kevin Durant u otra megaestrella, siempre existía la esperanza de que alguien terminaría por salvar a los Knicks —que están en la Final por primera vez desde 1999. Se perdieron los playoffs 16 veces en las 27 temporadas que siguieron, incluida una racha de nueve años en la que no lograron ganar ni una sola serie de postemporada. Fuera cual fuera el enfoque, no estaba funcionando.

Los Spurs de San Antonio celebran tras derrotar al Thunder de Oklahoma City en las finales de la Conferencia Oeste de la serie de los playoffs de baloncesto de la NBA, el sábado 30 de mayo de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings) ( Nate Billings )

Construir un aspirante al campeonato requiere buena suerte. Los Spurs conocen bien esa parte, con una serie de golpes de fortuna en la lotería, incluido el que les permitió quedarse con Wembanyama en 2023, pero también buen liderazgo. Requiere decisiones audaces, como comprometer más de 100 millones de dólares con Brunson, elegido en la segunda ronda y que fue suplente con Dallas, o traspasar la enorme cifra de cinco selecciones de primera ronda para conseguir a Mikal Bridges, quien ni siquiera ha sido All-Star, pero se ha convertido en una pieza integral.

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“Nos tomó mucho tiempo llegar hasta aquí. Se necesitó a todo un pueblo”, reconoció Keldon Johnson, alero de los Spurs.

Los Knicks pueden decir lo mismo. Solo que tomaron una ruta distinta.

Rose fue contratado en marzo de 2020. Su llegada se produjo casi al final de una temporada típicamente turbulenta en Nueva York, cuando el entrenador David Fizdale fue despedido temprano en la campaña, antes de que el equipo decidiera seguir sin su presidente, Steve Mills.

Uno de los primeros movimientos de Rose fue contratar al entrenador que establecería el estándar y la cultura de la organización: Tom Thibodeau. Aunque ganó, evidentemente no fue suficiente. Así que los Knicks recurrieron a Brown esta temporada, otro ejemplo de los ajustes constantes.

Los Spurs, en cambio, abrazan la continuidad. No han hecho una búsqueda de entrenador en más de tres décadas; Gregg Popovich se nombró a sí mismo entrenador en 1996 y, cuando sufrió un derrame cerebral en noviembre de 2024, Mitch Johnson lo reemplazó de manera interina antes de obtener el puesto de tiempo completo la primavera pasada.

“Este equipo ha sido bastante consistente durante mucho tiempo”, indicó Johnson.

No así los Knicks, que se convirtieron en el hazmerreír de la liga.

Miembros del Salón de la Fama como Isiah Thomas y Phil Jackson recibieron las llaves de la franquicia, solo para estrellarla. Jeff Hornacek perdió más de 100 partidos en dos temporadas, y Derek Fisher (96) y Fizdale (83) lo habrían hecho si hubieran podido terminar su segunda.

Agentes libres como Joakim Noah fracasaron. Altas selecciones del draft (Frank Ntilikina, Jordan Hill, Kevin Knox) resultaron decepcionantes, e incluso cuando los Knicks acertaron en algo, como seleccionar a Kristaps Porzingis, eran tan disfuncionales que él quiso irse. Tuvieron el peor récord de la liga con 17-65 en 2018-19, poniendo en la cancha alineaciones que incluían a jugadores como Emmanuel Mudiay, Lance Thomas, Noah Vonleh, Damyean Dotson y Allonzo Trier.

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El verano anterior a la llegada de Rose tropezaron en la agencia libre. Durant y Kyrie Irving no solo dijeron que no, sino que se fueron juntos a Brooklyn, y de pronto parecía que los Knicks ni siquiera eran lo más importante en la Gran Manzana. Fue similar a 2010, cuando los Knicks se posicionaron para firmar a dos estrellas, pero vieron cómo James y Chris Bosh se unieron a Dwyane Wade en Miami.

Los Knicks querían ser el equipo que enfrentara al Heat en grandes duelos de playoffs en aquel entonces. En su lugar, vieron a los Spurs jugar contra ese Heat dos veces en las Finales de la NBA.

Esa era de los Spurs terminó —Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili se retiraron— y comenzó la reconstrucción. Las lotería les dio a Wembanyama, quien hizo que todo fuera posible.

Pero muchos otros movimientos, aunque no tan llamativos, fueron astutos.

Los Knicks intentaron otros movimientos llamativos, como en el verano de 2019, cuando consiguieron a Julius Randle en la agencia libre y a RJ Barrett con la selección número 3 del draft. Con el tiempo, eso se transformó en otros movimientos; Barrett e Immanuel Quickley fueron traspasados a Toronto en 2023 por OG Anunoby, y Randle fue parte del paquete que llevó a Karl-Anthony Towns de Minnesota a Nueva York en un gran canje en la víspera de la temporada 2024-25.

En el camino, Josh Hart fue adquirido en un traspaso de 2023. Para Anunoby, que había estado jugando en la misma división, estaba claro que los Knicks estaban construyendo algo.

Anunoby dijo: “Definitivamente progreso”, dijo Anunoby y añadió: “mejorando cada año”.

Y aquí están los Knicks y los Spurs. En las Finales. Caminos distintos, pero con el mismo objetivo.

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