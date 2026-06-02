( Carlos Zayas (Federación de Atletismo de Puerto Rico) )

La Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur) recibió los pasados días nuevos talentos para su ente luego de que la World Athletics aprobara oficialmente el cambio de ciudadanía deportiva de seis atletas descendientes de puertorriqueños. Estos ahora son elegibles para representar a la isla en competencias internacionales.

Los nuevos atletas son Nico Florencio Morales, salto con pértiga; Zackery Dean Washington, salto de longitud; British Romeo Wilkerson y LeBron Arman Bessick, 400 metros; Paul Anthony Stafford y Brendan Gered Fraser, 5,000 metros.

Sin embargo, el presidente de la FAPUR, Carlos Guzmán, enfatizó en una conversación vía telefónica con Primera Hora que la aprobación de estos no significa automáticamente la integración al Equipo Nacional.

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“Se hizo considerando que completaron la documentación como un derecho que tienen. Ninguno tiene ninguna promesa de hacer el Equipo Nacional ni nada”, sostuvo Guzmán.

Paul Anthony Stafford en su primera participación con Puerto Rico. ( Carlos Zayas (Federación de Atletismo de Puerto Rico) )

“Si un atleta demuestra un vínculo consanguíneo de primera o segunda generación y no ha representado en este caso Estados Unidos, tiene derecho a reclamar esa elegibilidad por medio de una carta o un acto voluntario”, agregó.

De los seis atletas aprobados, Guzmán índico que cuatro obtuvieron la elegibilidad por tener padres nacidos en Puerto Rico y dos por contar con abuelos puertorriqueños. Entre estos últimos figura Washington, cuya abuela nació en la isla, mientras que Bessick posee ascendencia puertorriqueña por parte de uno de sus abuelos, oriundo de Orocovis.

A la carga

Pese a la aclaración de Guzmán, dos de los nuevos elegibles ya tuvieron la oportunidad de vestir el uniforme de Puerto Rico durante el pasado Campeonato Iberoamericano de Atletismo celebrado en Lima, Perú.

Stafford, de un lado, participó en los 10,000 y 5,000 metros y finalizó octavo en ambas pruebas con tiempos de 30:15 y 14:22, respectivamente. Fraser, por su parte, concluyó esa misma prueba de 5,000 metros con marca de 15:06 en la decimocuarta posición.

Paul Anthony Stafford y Brendan Gered Fraser (en el fondo) durante el Campeonato Iberoamericano de Atletismo en Perú. ( Carlos Zayas (Federación de Atletismo de Puerto Rico) )

“Nosotros aprovechamos los tiempos que tenía Fraser y Stafford en el 2025 en los que corrían menos de 14 segundos y yo los inscribí en 5,000 para ver si clasificaban a los Centroamericanos, pero no tuvieron el rendimiento para entrar en el ranking hasta ahora”, relató al comentar que el escalafón clasificatorio de la World Athletics para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 cerrará oficialmente el próximo 9 de junio.

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Bessick, de otro lado, comenzó el pasado sábado a competir bajo la Monoestrellada en el Music City Track Carnival, en Cleveland. Registró 46.34 segundos en los 400 metros.

“Por lo menos, LeBron podría ser parte de los suplente de los relevos en los Centroamericanos... Potencialmente podría ser”, dijo el presidente.

Guzmán, además, reconoció que Morales también podría participar de las justas regionales, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

“El de mayor calidad es el de pértiga, que salta sobre 5.40 metros y puede estar en los Centroamericanos”, comentó.

Tanto Zackery como LeBron también podrían ser candidatos para el Campeonato NACAC Sub-23, que será del 10 al 12 de julio en Tlaxcala, México, adelantó el director federativo.