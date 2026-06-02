Louisville, Kentucky. El legado de Muhammad Ali va más allá de su potente golpe de derecha, sus títulos mundiales y su medalla de oro olímpica, y se extiende al corazón y la compasión que mostró mucho después de abandonar el ring, según ha declarado su esposa Lonnie Ali.

“Trascendió el boxeo a todos los espacios que puedas imaginar”, dijo esta semana a The Associated Press antes del décimo aniversario de la muerte de Ali, el 3 de junio de 2016, tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson.

“Muhammad vivía según este mantra: el servicio a los demás es el alquiler que pagamos por nuestra habitación aquí en la tierra”, dijo Lonnie Ali durante una entrevista en The Muhammad Ali Center de Louisville, Kentucky. “Se presentaba cada día con bondad y empatía en su corazón por la gente necesitada”.

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Ali, conocido como el “Labio de Louisville” en su ciudad natal, saltó a la fama como campeón del mundo de boxeo en la década de 1960 y empezó a hablar de cuestiones relacionadas con los derechos civiles mientras su estrella iba en aumento. Está considerado el boxeador más famoso e influyente de todos los tiempos, y ganó tres veces el título de los pesos pesados.

El Centro Ali patrocina un “Día de la Compasión” mañana miércoles, 10mo aniversario de su muerte, para promover actos de servicio y solidaridad. Lonnie Ali, director vitalicio del centro, dijo que se espera ampliar el evento anual para destacar las obras de servicio y voluntariado.

La jornada se centrará en uno de “los valores fundamentales que constituyeron a Muhammad Ali” en un país cada vez más dividido, afirmó.

“Hoy nos encontramos en una situación en la que estamos perdiendo el contacto con nuestra humanidad y con los demás”, afirmó. “Está causando divisiones, no sólo en las familias y las comunidades, sino también en esta nación. Nos estamos polarizando y separando cada vez más, y nos estamos refugiando en personas que piensan como nosotros, que se parecen a nosotros, y no estamos tendiendo la mano”.

También desafió a los líderes políticos a liderar con compasión, señalando el reciente debilitamiento de la Ley del Derecho al Voto de 1965 por parte del Tribunal Supremo.

“Deberíamos pensar siempre en cómo mejorar una comunidad, no en cómo ponérselo más difícil”, afirmó Lonnie Ali. “Queremos igualdad de representación en este país. No se puede tener una representación igualitaria cuando se niega a la gente el derecho al voto, no se puede hacer eso”.

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Pero hay esperanza, dijo, y lo vio cuando la ciudad de Louisville se unió para celebrar durante una semana la vida de Ali en 2016. La semana culminó con un cortejo fúnebre que recorrió la ciudad y pasó por la modesta casa de la infancia de su difunto marido, cerca del centro de Louisville. El expresidente Bill Clinton y el actor Billy Crystal hablaron en su funeral, y Will Smith, que interpretó a Ali en una película de 2001, fue uno de los portadores del féretro.

La efusión de amor por Ali en el funeral de su ciudad natal fue retransmitida en directo a millones de personas de todo el mundo. Una década más tarde, el rostro de Ali apareció por primera vez en un sello del Servicio Postal de Estados Unidos, lo que demuestra su perdurable influencia.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.