Rick Adelman, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto que jugó durante siete temporadas en la NBA antes de convertirse en uno de los entrenadores con más victorias en la historia del deporte, murió, anunció el lunes la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto.

Adelman, padre del entrenador de los Nuggets de Denver, David Adelman, tenía 79 años. La causa de su muerte no se informó de inmediato.

“Los Nuggets de Denver se entristecen profundamente al enterarse del fallecimiento del entrenador Rick Adelman, miembro del Salón de la Fama”, señalaron los Nuggets la noche del lunes. “Nuestros pensamientos están con el entrenador principal David Adelman, toda la familia Adelman y los muchos amigos y seres queridos que tuvieron la suerte de conocer a Rick”.

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NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of former NBA player, head coach and Naismith Basketball Hall of Famer Rick Adelman:



"Rick Adelman was one of the most respected and accomplished coaches in the history of the NBA. Following… pic.twitter.com/O8ciXfIg7R — NBA (@NBA) June 2, 2026

Rick Adelman ganó 1,042 partidos como entrenador de la NBA, la décima mayor cifra en la historia de la liga. Sólo otros cuatro entrenadores -Pat Riley, Gregg Popovich, Jerry Sloan y George Karl- dirigieron más partidos y tuvieron un mejor porcentaje de victorias que Adelman, quien llevó a los Portland Trail Blazers a las Finales de la NBA en dos ocasiones y también fue entrenador principal en Sacramento, Houston, Minnesota y Golden State.

“Adelman será recordado no solo como entrenador y jugador, sino también como mentor de tantos en la comunidad del baloncesto”, indicó un comunicado de la asociación de entrenadores, que distinguió a Adelman con su Premio a la Trayectoria Chuck Daly en 2023.

“La carrera de Rick Adelman como entrenador en la NBA se ha caracterizado por la innovación, la integridad y la excelencia”, manifestó el entrenador de Indiana, Rick Carlisle, cuando la NBCA entregó ese premio hace tres años. “Sus equipos siempre jugaban de acuerdo con sus fortalezas, y Rick siempre encontraba maneras sutiles de reinventar el baloncesto de la NBA para ayudar a sus jugadores a prosperar. Su carácter tranquilo y discreto desmiente su impacto como uno de los grandes entrenadores de la NBA de todos los tiempos”.

The Portland Trail Blazers organization is deeply saddened by the passing of Rick Adelman, a franchise legend and Naismith Basketball Hall of Famer. Rick was one of the most influential figures in franchise history, a member of the inaugural 1970 team and integral coach… pic.twitter.com/wwKuKSXLFP — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 2, 2026

Adelman también jugó en la liga de 1969 a 1975 como base para cinco equipos distintos, pero encontró su verdadera vocación como entrenador.

Los Kings, al rendirle homenaje, afirmaron que Adelman “será recordado por la manera en que inspiró a quienes lo rodeaban -con humildad, integridad, amabilidad y una fe inquebrantable en el poder del trabajo en equipo”.

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El camino de Adelman hacia la NBA, como entrenador, fue accidental.

Pensó que se convertiría en entrenador de secundaria, aunque su falta de experiencia era un obstáculo. Luego comenzó su carrera como entrenador en Chemeketa Community College en Salem, Oregon.

The Sacramento Kings organization is deeply saddened by the passing of Rick Adelman, a beloved coach whose leadership, character, and vision helped define an era of Kings basketball that inspired our city and captivated fans around the world.



During his eight seasons in… pic.twitter.com/nX0848kCW9 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) June 1, 2026

“Tuvimos un gran éxito allí”, dijo Adelman en su discurso de ingreso al Salón de la Fama. “Lo único que no me di cuenta es que Jack Ramsey estaba siguiendo a mi equipo”.

Ramsey entrenaba a los Trail Blazers de Portland e invitó a Adelman a una entrevista cuando se abrió un puesto en su cuerpo técnico. Adelman trabajó bajo las órdenes de Ramsey durante tres temporadas y de Mike Schuler durante 2 años y medio más; después asumió como entrenador interino cuando faltaban 35 partidos en la temporada 1988-89.

“Teníamos un equipo que estaba listo para ganar”, comentó Adelman en 2021.

El propietario de los Blazers, Paul Allen, le dijo a Adelman que podía dirigir la temporada 1989-90. El resto es historia. Portland ganó 59 partidos esa temporada con Clyde Drexler, Terry Porter, Jerome Kersey y Buck Williams como principales figuras, llegó a las Finales de la NBA y cayó ante Detroit.

Adelman despegó. Llevó a los Blazers de vuelta a las Finales de la NBA dos años después, y entonces perdió ante Chicago. Tras su etapa en Portland, Adelman entrenó dos años en Golden State y luego se fue a Sacramento, donde tuvo ocho temporadas ganadoras en un periodo de ocho años, con jugadores como Vlade Divac, Peja Stojaković, Mike Bibby, Chris Webber, Jason Williams, Bobby Jackson y el actual entrenador de los Kings, Doug Christie. Y en esos años en Sacramento, a Adelman se le atribuyó ampliamente la implementación de algunos tipos de ofensivas que la liga nunca había visto.

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“Fue un estratega brillante y un maestro del juego, y una persona aún mejor”, expresó el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Adelman tuvo a 210 jugadores que disputaron al menos un partido de la NBA bajo su dirección.

“En realidad me exigió y se volcó en confiar en mí”, dijo la noche del lunes el escolta de 20 años de trayectoria Kyle Lowry. “Eso fue importante para mí. No tenía por qué hacerlo. Podría haber hecho cualquier otra cosa, podría haber puesto a otros jugadores, pero creyó en mí. ... Simplemente confiaba en sus jugadores. Solo quería ganar. Y si no fuera por él, no sé qué carrera habría tenido. Es un día triste”.

Entre los logros de Adelman: diseñó una racha de 22 victorias consecutivas con Houston en 2008, una seguidilla que es la cuarta más larga en la historia de la NBA.

“El entrenador Adelman guió a los Rockets con profesionalismo, integridad y un profundo compromiso con el juego”, señalaron los Rockets en un comunicado. “Su papel al liderar al equipo durante la racha de 22 victorias consecutivas en 2008 sigue siendo uno de los logros más notables en la historia de la franquicia y siempre será recordado por los aficionados de los Rockets”.

Los Blazers destacaron que Adelman no sólo llevó al equipo a las finales dos veces, sino que también fue jugador del equipo inaugural de Portland en 1970.

“Rick fue una de las figuras más influyentes en la historia de la franquicia”, afirmaron los Blazers.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.