Si el Baloncesto Superior Nacional (BSN) entregara un premio al Jugador Clutch del Año, como hace la NBA, Jaylen Nowell estaría entre los principales candidatos.

El refuerzo de los Gigantes de Carolina-Canóvanas se ha convertido esta semana en el verdugo de los equipos que han visitado el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

El lunes encestó un tiro en suspensión justo cuando sonó la bocina para darle a los Gigantes una victoria por 82-81 sobre los Osos de Manatí. El miércoles volvió a decidir otro partido cerrado al convertir una flotadora con 6.2 segundos por jugar en el tiempo extra que selló un triunfo por 94-93 sobre los Vaqueros de Bayamón.

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Finalizó con 22 puntos, aunque tuvo una segunda mitad discreta al fallar cinco de sus ocho intentos de campo, incluida la prórroga. Aun así, tuvo la confianza para responder al llamado del dirigente Carlos González cuando más importaba.

“Esta confianza viene del trabajo que hago constantemente. Me la paso en el gimnasio y estudiando video. Al final del día, es confianza en mis habilidades. Son tiros que practico; si no los practicara, no entrarían. Practico jugadas como esa con frecuencia y he podido ejecutarlas en los últimos dos juegos”, dijo Nowell después del partido.

El escolta, de 26 años, es el mejor anotador de Carolina-Canóvanas en lo que va de temporada con un promedio de 22.5 puntos por cotejo. Además, acierta el 53.3 por ciento de sus tiros de campo y el 43.3 por ciento de sus triples.

Su desempeño es una de las razones por las que los Gigantes ocupan la tercera posición de la Conferencia A del BSN con marca de 14-10 y así se lo dejaron saber los fanáticos la noche del miércoles. Cada vez que Nowell visitaba la línea del tiro libre, miles de aficionados coreaban “MVP, MVP, MVP”, el mismo cántico que en su momento escucharon eximportados del “calentón” como Mike Scott, Brandon Goodwin y Kobi Simmons.

“Significa mucho para mí que los fanáticos me llamen MVP. No te voy a mentir, se siente bien, pero es un reconocimiento individual y no trato de enfocarme demasiado en eso. Solo quiero ganar el campeonato. Todos los días vengo a trabajar con mis compañeros y eso es lo que hace que todo esto valga la pena. Aprecio los cánticos de MVP y voy a seguir jugando de la misma manera”, comentó el refuerzo estadounidense.

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Nowell debutó este año en la llamada “liga más dura”. El oriundo de Seattle es producto de la Universidad de Washington y pasó seis campañas en la NBA, cuatro de ellas con los Timberwolves de Minnesota, antes de dar el salto a la CBA de China con el Shanxi Brave. Compartió que le ha encantado vivir en Puerto Rico y jugar en el BSN durante estos últimos meses, aunque admitió que le ha sorprendido el nivel de contacto físico que permiten los árbitros.

“Ha sido una gran experiencia. Amo Puerto Rico. Tiene una buena vibra. Me encantan las playas, las canchas y mi equipo. Todo el mundo en la organización me ha dado un buen trato. Es baloncesto parecido al que se juega en la NBA. Tiene un estilo americano y los fanáticos son bien ruidosos, lo cual es increíble. Lo más que me ha sorprendido es lo física que es esta liga”, sostuvo el importado.

“Antes de venir para acá, estaba en China y allá permiten también muchas faltas, pero aquí de manera inteligente. No es solo dar golpes. Aquí hay muchos jugadores habilidosos, tanto importados como nativos”, continuó.

Nowell y los Gigantes visitarán el viernes a los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez. Será el primer juego entre estos dos equipos en lo que va del torneo.