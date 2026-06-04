Los Leones de Ponce del Baloncesto Superior Nacional celebrarán hoy jueves la iniciativa “Leones Contra el Cáncer”, una actividad dedicada a crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer.

El evento será presentado por el Programa de Control Comprensivo de Cáncer y Alivia Health a beneficio de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico.

La actividad se llevará a cabo en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns de Ponce desde las 8:00 p.m., en una noche que buscará unir el deporte y la solidaridad en favor de la lucha contra esta enfermedad. En la jornada, los Leones reciben la visita de los Capitanes de Arecibo.

Como parte de la jornada, los asistentes podrán participar de mesas educativas relacionadas a la prevención y detección temprana del cáncer, además de actividades de recaudación de fondos.

La organización también realizará un homenaje especial a sobrevivientes de cáncer, reconociendo sus historias de lucha, fortaleza y esperanza.La iniciativa forma parte de los esfuerzos comunitarios de los Leones para utilizar el deporte como plataforma de apoyo social y orientación a la ciudadanía.