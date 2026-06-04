Los Leones de Ponce del Baloncesto Superior Nacional celebrarán hoy jueves la iniciativa “Leones Contra el Cáncer”, una actividad dedicada a crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer.

El evento será presentado por el Programa de Control Comprensivo de Cáncer y Alivia Health a beneficio de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico.

La actividad se llevará a cabo en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns de Ponce desde las 8:00 p.m., en una noche que buscará unir el deporte y la solidaridad en favor de la lucha contra esta enfermedad. En la jornada, los Leones reciben la visita de los Capitanes de Arecibo.

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Como parte de la jornada, los asistentes podrán participar de mesas educativas relacionadas a la prevención y detección temprana del cáncer, además de actividades de recaudación de fondos.

La organización también realizará un homenaje especial a sobrevivientes de cáncer, reconociendo sus historias de lucha, fortaleza y esperanza.La iniciativa forma parte de los esfuerzos comunitarios de los Leones para utilizar el deporte como plataforma de apoyo social y orientación a la ciudadanía.