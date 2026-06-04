¿Sigues buscando entradas para la final de la NBA? Los Knicks de Nueva York ponen a disposición del mejor postor dos de los mejores asientos del estadio, al lado de artistas de la talla de Ben Stiller y Spike Lee.

Los Knicks subastan dos asientos en fila de famosos para el tercer partido en el Madison Square Garden, cuando la Final de la NBA regresa a Nueva York por primera vez desde 1999.

Los precios de las entradas se han disparado con la vuelta del mayor mercado de la liga a la serie, con entradas dentro del Garden tan difíciles de adquirir que los seguidores de los Knicks han comprado asientos en Atlanta, Filadelfia y Cleveland mientras su equipo arrasaba en los playoffs de la Conferencia Este.

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Los asientos para el partido del lunes por la noche están situados en la sección VIP 10; fila AA; asientos 25 y 26, que los Knicks dicen que está justo al lado de la pista central. Es imposible saber cuánto costarían normalmente, porque el equipo no los vende. En su lugar, se entregan a los aficionados famosos, como Tracy Morgan y Timothée Chalamet, que son habituales de la cancha.

La subasta comienza el jueves al mediodía en knicks.com/celebrityrowauction y la recaudación se destina a la Garden of Dreams Foundation, la organización que colabora con las empresas de MSG para ayudar a los niños necesitados de la zona triestatal. La subasta durará hasta el domingo a las 5 de la tarde.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.