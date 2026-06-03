La Selección Nacional de Fútbol femenino Sub-16 escribió este miércoles una nueva página en la historia deportiva de la isla al derrotar 3-0 a Irlanda del Norte en la segunda jornada de la Copa Desarrollo Sub-16, en Asunción, Paraguay.

De acuerdo a una publicación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), el triunfo marcó la primera ocasión en que un combinado juvenil boricua, en cualquiera de sus ramas, consigue una victoria sobre un onceno europeo.

La gran figura del encuentro fue Caroline Rivera, autora de un doblete. Maya Alonso sumó otro gol.

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El torneo, que culmina el domingo, forma parte de una iniciativa conjunta entre la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés).

La FPF, además, informó que Puerto Rico fue la única selección de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) que participa en la competencia. La invitación, indicaron fue un reconocimiento al desarrollo del fútbol juvenil en la isla.

Las boricuas cayeron el martes por marcador de 3-0 en su debut ante Chile. Paraguay completa el grupo del evento en la rama femenina.

El Equipo Nacional masculino Sub-16, por su parte, también ve acción en dicha competencia. Los puertorriqueños debutaron el martes con un revés 1-0 ante Bolivia y este miércoles enfrentarán a Grecia a las 5:30 p.m. Los locales son el cuarto equipo que integra la rama masculina.