Aunque no ha fijado una fecha para su retiro, la campeona boricua Amanda Serrano visualiza apenas una o dos peleas más en su carrera de una marca profesional de 49-4-1.

Sin embargo, antes de cerrar su capítulo en el ensogado, quiere cumplir una última asignatura pendiente: romper el empate que firmó el pasado sábado con la estadounidense Christy Martin como las boxeadoras con más nocauts en la historia con 32.

La carolinense elevó su total de victorias por la vía rápida al detener a la alemana Cheyenne “Pepper” Hanson en el segundo asalto de una cartelera celebrada en El Paso, Texas. En la velada retuvo sus correas de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

PUBLICIDAD

“Me siento superorgullosa. Una boricua haciendo historia otra vez. Me encanta eso. Pero ahora necesito romperlo, porque empatarlo es un poquito diferente. Necesito romperlo y esa es la meta para la próxima”, expresó Serrano este miércoles en un aparte con los medios de comunicación tras la conferencia de prensa sobre su proyecto, el Amanda Serrano Championships.

Amanda Serrano Championship se celebrará el sábado, 6 de junio. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Serrano contó que Martin, pionera del boxeo femenino en la década de 1990, no solo apoya su intento de romper la marca, sino que espera estar presente cuando ocurra.

“Mi entrenador José se encontró con ella hace unos meses cuando empecé a mencionar que quería romper el récord. Ella me envió un video diciendo que quería estar presente cuando lo rompiera”, relató Serrano.

“Esa presencia dice mucho sobre ella, sobre cuán genuina es y cuánto impulsa el desarrollo de la mujer. No le importa que le rompan el récord. Está de mi lado y quiere estar ahí. No hay muchas mujeres así. Ojalá la vea en la próxima pelea”, agregó.

Sin rastro alguno de su pasado y breve combate, Serrano se mostró convencida de que posee el poder y las herramientas para añadir un nocaut más a su foja y, por consiguiente, romper la marca.

“Creo que definitivamente lo lograré. Tengo el poder y las habilidades para romperlo”, dijo.

Serrano vs. Cheyenne “Pepper” Hanson. ( Cooper Neill / Most Valuable Promotions )

¿Alycia Baumgardner?

Un nombre de una posible rival para Serrano podría ser la monarca unificada de las 130 libras, Alycia Baumgardner. La estadounidense, de 32 años, también es representada por la promotora de Amanda, Most Valuable Promotions (MVP).

PUBLICIDAD

“Yo no quiero hablar de eso. Estoy disfrutando que gané, disfrutando a mis chicas y este momento para las mujeres. Yo no hago las peleas; Jordan (Maldonado, su entrenador y manejador) es quien las organiza. Yo peleo, entreno y compito y ya”, se limitó a decir.

Serrano junto a Jordan Maldonado (entrenador y manejador) y a Gustavo Olivieri (presidente de la OMB). ( Ramon "Tonito" Zayas )

Tras la victoria de Serrano sobre Hanson, Baumgardner pareció lanzarle el reto a la boricua.

“Felicitaciones a una leyenda por igualar el récord. Ahora es momento de intentar romperlo. Creo que conozco a la oponente perfecta...”, escribió en redes sociales la púgil con foja de 18-1, 7 KO’s.

Congratulations to a legend on tying the record. Now it’s time to try and break it. I think I know the perfect opponent… 🇵🇷💣 #MVPW @MostVPromotions @Serranosisters — Alycia Baumgardner (@alyciambaum) May 31, 2026

“Sensación agridulce”

Sus 37 años y 54 peleas no parecen pasarle factura o cierto desgaste a la boricua, que aseveró sentirse mejor que en sus comienzos. No obstante, tras casi dos décadas en el boxeo profesional, Serrano piensa en su despedida.

Amanda, una vez más, reiteró que se quiere retirar con una última batalla en Puerto Rico.

“Me siento mejor. De hecho, ahora estoy disfrutando pelear. Hay tantas grandes oportunidades y tantas miradas puestas en el boxeo femenino. Durante muchos años fue muy difícil y muy limitado. Ahora estoy disfrutando estos últimos meses, estos últimos años de mi carrera en este deporte. Y estoy disfrutando cada momento y cada segundo”, manifestó Amanda.

“Es una sensación agridulce porque no vamos a estar aquí para siempre. Por eso abrimos las puertas para estas jóvenes, para que tengamos a la próxima campeona. Tenemos muchas muchachas en el boxeo profesional que son mujeres increíblemente talentosas. Se trata de abrir puertas para las niñas. Sin presión; (el retiro) sucederá cuando tenga que suceder”, sentenció.