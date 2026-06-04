La Selección Nacional Masculina de fútbol Sub-16 hizo historia el miércoles al convertirse en el primer equipo boricua de dicha rama, en cualquier categoría, en vencer a un onceno europeo luego de derrotar 2-1 a Grecia en la Copa Desarrollo Sub-16, que se celebra en Asunción, Paraguay.

El dato histórico fue confirmado a través de las redes sociales de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF).

Los goles de la victoria fueron obra de Kaeden McDowell y Jaxon Ludwick, quienes lideraron la reacción puertorriqueña tras debutar el martes con una derrota 1-0 ante Bolivia.

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El triunfo se produjo horas después de otro resultado histórico para el fútbol de la isla, debido a que en una jornada más temprano, la Selección Nacional femenina Sub-16 superó 3-0 a Irlanda del Norte para convertirse en el primer combinado juvenil puertorriqueño, masculino o femenino, en derrotar a un equipo europeo.

Según informó la FPF en unas declaraciones escritas, Puerto Rico es el único país de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) invitado al torneo. La invitación, indicaron fue un reconocimiento al desarrollo del fútbol juvenil en la isla.

Tanto el equipo masculino como el femenino descansarán este jueves y el viernes antes de regresar a la acción el sábado para enfrentar a los anfitriones paraguayos. Las féminas jugarán a las 10:00 a.m., mientras que los varones saltarán al campo a las 5:30 p.m. (hora de Puerto Rico).

La Copa Desarrollo Sub-16, que concluirá el domingo, forma parte de una iniciativa conjunta entre la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés).