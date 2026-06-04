Nueva York. El quarterback Russell Wilson, 10 veces Pro Bowl, confirmó el miércoles en un vídeo publicado en las redes sociales que se retira de la NFL para aceptar un trabajo en CBS Sports.

El anuncio de Wilson se produjo dos días después de que saliera a la luz la noticia de que estaba ultimando un acuerdo para convertirse en analista del programa dominical de la NFL previo al partido de la CBS.

“Al entrar en este nuevo capítulo con CBS Sports y ‘The NFL Today’, me siento muy afortunado de poder seguir haciendo lo que más me gusta: estar cerca del mejor deporte del mundo”, afirma en el vídeo.

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Wilson jugó 14 temporadas tras ser elegido por Seattle en la tercera ronda del draft de la NFL de 2012 procedente de N.C. State. Pasó sus primeras 10 temporadas con los Seahawks, llevándolos a su primer campeonato Super Bowl en la temporada 2013. Fue traspasado a Denver después de la temporada 2021 y pasó dos años difíciles con los Broncos antes de jugar una temporada en Pittsburgh y otra con los New York Giants.

Wilson lanzó para 46,966 yardas, con 353 pases de touchdown y 114 intercepciones.

Se une a Peyton Manning y Dan Marino como los únicos quarterbacks que lanzan al menos 20 pases de touchdown en cada una de sus tres primeras temporadas y es uno de los siete quarterbacks seleccionados para 10 Pro Bowls.

Wilson es el único jugador en la historia de la NFL con al menos 30 pases de touchdown y menos de 15 intercepciones en cuatro temporadas consecutivas. También tuvo tres temporadas con al menos 30 pases de touchdown y 500 yardas de carrera, que es la mayor cantidad en la historia de la NFL.

En el vídeo, de unos tres minutos de duración, dio las gracias a sus compañeros de equipo, amigos y familiares, así como al ex entrenador de los Seahawks, Pete Carroll.

“Gracias por dar una oportunidad a un joven negro de 5-11 años de Richmond, Virginia, del que se dijo que era demasiado pequeño para triunfar en la NFL”, dijo Wilson.

Wilson es el quarterback titular más bajo en ganar una Super Bowl.

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Wilson sustituirá a Matt Ryan, que se incorporó a los Atlanta Falcons como presidente de fútbol americano tras dos temporadas en “The NFL Today”. Wilson había considerado la posibilidad de regresar para una 15ª temporada, diciendo al New York Post el mes pasado que estaba meditando una oferta para unirse a los New York Jets y respaldar a Geno Smith.

El vídeo incluía momentos destacados de su carrera e imágenes suyas visitando a pacientes del Hospital Infantil de Seattle. Terminó dando las gracias a su mujer, Ciara, y al deporte al que dedicó su vida.

“Os doy las gracias, fútbol. ... Os estaré eternamente agradecido”, dijo.