San Antonio. La racha ganadora de los Knicks sigue viva. Y ahora han pegado primero en la Final de la NBA.

Jalen Brunson anotó 30 puntos, Karl-Anthony Towns terminó con 18 unidades y 12 rebotes, y Nueva York borró un déficit de 14 tantos en la segunda mitad para vencer el miércoles 105-95 a los Spurs de San Antonio en el primer encuentro de la serie por el título.

OG Anunoby aportó 17 puntos para Nueva York —que ha ganado 12 partidos consecutivos de playoffs, el séptimo equipo en lograr una racha así en la historia de la NBA. Brunson anotó 13 puntos en el cuarto periodo, apenas seis menos de los que San Antonio consiguió como equipo en ese cuarto, y lo sentenció con un disparo en giro mientras caía a la pista con 38 segundos por jugar.

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“¡Es un competidor, hombre!”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown. “En los momentos más grandes, aparece. Eso es lo que se supone que hacen los Jugadores Más Valiosos”.

13 in the 4th quarter.

30 for the game.



JALEN BRUNSON STEERS NEW YORK TO VICTORY IN GAME 1 🔥 pic.twitter.com/rvHkihKBAC — NBA (@NBA) June 4, 2026

Y los Knicks, que cerraron con una racha de 11-0, hicieron un poco más de historia. Se convirtieron en el primer equipo en vencer a San Antonio en un primer partido de la serie por el título —los Spurs tenían marca de 6-0 en esos duelos.

Ésta es también la primera vez que los Spurs han estado en desventaja en unas Finales antes del último duelo.

Victor Wembanyama sumó 26 puntos y 12 rebotes por los Spurs, pero encestó seis de 21 tiros de campo en su debut en unas Finales. Stephon Castle anotó 17, mientras que Julian Champagnie y Dylan Harper aportaron 16 por cabeza.

“Estuve mal esta noche”, reconoció Wembanyama. “No es más complicado que eso”.

El segundo partido está pautado para el viernes en San Antonio.

El exentrenador de San Antonio Gregg Popovich estuvo en el partido, como lo ha estado en cada duelo de Finales en la historia de los Spurs, aunque esta vez observando desde un palco y no pisando con fuerza la banda de San Antonio. Varias leyendas de los Spurs —David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginobili, Bruce Bowen y más— también estuvieron allí.

Igualmente, compareció el gran Knick Patrick Ewing y los aficionados neoyorquinos más reconocibles del mundo: Spike Lee, Tracy Morgan, Ben Stiller, Fat Joe, Timothée Chalamet y otros. Muchos aficionados de los Knicks que no son celebridades también hicieron el viaje.

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Tommy Sherlock, un gerente de ventas de autos de Brooklyn, dijo que le costó menos conseguir dos boletos para el primer partido en San Antonio, con hotel y avión, que lo que le habría costado el tercer partido en Nueva York.

“En primera clase también”, dijo Sherlock. “Por mucho”.

The Knicks win Game 1 on the road and become just the 3rd team in NBA history to win 12 STRAIGHT GAMES in a single postseason, joining the 2017 Warriors (15) and 1999 Spurs (12)!



New York takes their 1-0 series lead into Game 2 of the NBA Finals Friday at 8:30pm/et on ABC. pic.twitter.com/T4NmixV6Bf — NBA (@NBA) June 4, 2026

Los Knicks tomaron una ventaja 14-7 al inicio. Los Spurs respondieron con una racha de 20-13 para ponerse arriba por 10.

Nueva York reaccionó y el segundo cuarto tuvo seis vueltas en el marcador antes de que San Antonio se fuera al descanso con ventaja de 55-48.

San Antonio estiró la ventaja a 14 a mitad del tercer cuarto antes de que los Knicks arremetieran, cerrando el periodo con una racha de 22-9 y enviando el partido empatado a 76 de cara al último periodo.

La ventaja de Nueva York era de ocho a mitad de ese periodo final. Wembanyama encestó un par de tiros libres con 2:16 minutos por jugar para poner a San Antonio arriba por 95-94, pero Brunson clavó un triple desde la esquina en la siguiente posesión para poner a los Knicks al frente para siempre.

“Creo que dejamos ir éste”, reconoció Wembanyama.

La racha de San Antonio, de nunca estar en desventaja en unas Finales tuvo algunos sobresaltos a lo largo de los años. Los Spurs estuvieron empatados dos veces con Nueva Jersey en las Finales de 2003, igualados con Detroit dos ocasiones en 2005, parejos con Miami tres veces en 2013 —perdieron esa serie en siete partidos, así que sólo estuvieron abajo cuando se terminó.

Y volvieron a estar empatados con el Heat una vez más en 2014.

La serie esetá apenas 1-0. Pero los Knicks están a sólo tres victorias de su primer título en 53 años, y acaban de arrebatarle la ventaja de local a San Antonio.