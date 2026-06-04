Nueva York. Al comisionado de béisbol Rob Manfred le preocupa que la propuesta de tope salarial de los propietarios pueda llevar a un paro laboral como el que causó la cancelación de la Serie Mundial de 1994 y dice que el plan es necesario porque la gerencia concluyó que el sistema de impuesto al lujo vigente desde 2003 ya no funciona.

Los propietarios hicieron la semana pasada su primera propuesta de tope desde 1994, cuando una huelga de 7 meses y medio provocó la cancelación de las Series Mundiales por primera vez en 90 años. Manfred era un abogado junior en el equipo de negociación de los propietarios en esas negociaciones.

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Los jugadores han prometido luchar contra un tope todo el tiempo que haga falta. A la pregunta de si le preocupa que se repitan los acontecimientos de 1994-95, Manfred respondió: “Por supuesto que sí”.

$245.3M cap. $171.2M floor. December 1st deadline.



Major League Baseball’s next collective bargaining agreement has everyone’s attention. And the gap between these two sides could not be wider.



MLB just proposed a hard salary cap for the first time in over 30 years. Owners are… pic.twitter.com/6ZFiKNgtRL — Scott Morrison, CFP® (@SMorrison_) June 3, 2026

“Estamos abiertos a cualquier idea que se nos ocurra, pero necesitamos un marco realista que responda a las preocupaciones de los aficionados sobre el equilibrio competitivo y no podemos ignorar que las sanciones económicas no nos han ayudado”, declaró el miércoles en una rueda de prensa durante una reunión de propietarios.

Los propietarios y los jugadores de béisbol pusieron en marcha el actual sistema del impuesto de lujo en la temporada 2003 y en acuerdos posteriores han aumentado los tipos impositivos al tiempo que han añadido recargos.

“A lo largo de varias rondas de negociaciones hemos intentado por todos los medios utilizar un impuesto de equilibrio competitivo para abordar los problemas de competencia y a veces hay que admitir que se ha fracasado”, declaró Manfred.

Más equipos han estado dispuestos a superar los umbrales de impuestos en los últimos años, con un récord de nueve equipos pagando la multa tanto en 2024 como en 2025, cuando los Dodgers fueron golpeados con una factura de $ 169.4 millones. El impuesto total aumentó de $78.5 millones en 2022 a $222.8 millones el año siguiente, $311.3 millones en 2024 y $402.6 millones el año pasado.

“Nunca pensamos en el CBA (Collective Bargaining Agreement, que en español significa Convenio Colectivo) como un dispositivo generador de ingresos”, dijo Manfred. “Y cuando ves que cada vez se pagan más impuestos, te das cuenta de que no es el tipo de acelerador que ayudaría en la cuestión del equilibrio competitivo”.

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El convenio colectivo de cinco años del béisbol, acordado en marzo de 2022 tras un cierre patronal de 99 días, expira el 1 de diciembre. Se espera que la dirección imponga un cierre patronal, lo que paralizaría los fichajes de agentes libres y los intercambios.

Manfred no quiso decir públicamente si la dirección pensaba que un parón merecería la pena para obtener un tope.

“No voy a especular sobre los paros laborales”, dijo. “Creo que la propuesta que hemos hecho es motivo para un diálogo constructivo y de ida y vuelta con la MLBPA sobre cómo podemos abordar la preocupación número uno de nuestros fans y que es la falta de equilibrio competitivo en el juego.”

La MLB limitaría el gasto en 2027 a 245.3 millones de dólares, utilizando cifras para las nóminas del impuesto de lujo que incluyen 20.1 millones de dólares para beneficios y el fondo de bonificación previo al arbitraje. También establecería un límite mínimo de 171.2 millones de dólares, lo que obligaría a algunos equipos a gastar más. Los Dodgers tenían una nómina de 415.2 millones de dólares el día de la inauguración de este año, mientras que la nómina más baja era la de Miami, con 81.8 millones de dólares.

“Los jugadores son gente inteligente”, dijo Manfred. “Creo que entienden que la nómina es una ventaja significativa para ciertos clubes y que los clubes con nómina alta ganan más que los clubes con nómina baja”.

Ningún equipo de mercado pequeño ha ganado la Serie Mundial desde los Kansas City Royals de 2015.

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“Los equipos que atraviesan periodos, sobre todo largos, de falta de competitividad no sólo tienen menos ingresos, sino que tardan más en recuperarse cuando vuelven a ser competitivos”, afirmó Manfred.

La MLB propuso un reparto al 50% de los ingresos definidos con los jugadores y un sistema de depósito en garantía en el que se retendrían partes de los salarios para devolverlos a la liga en caso de que la parte de los jugadores en un año superara el 50%.

“Si su propuesta hubiera estado en vigor en 2026 con las actuales cifras de entrada de aficionados, los jugadores habrían perdido más de 500 millones de dólares”, dijo el jefe del sindicato, Bruce Meyer, en un comunicado.

Manfred dijo que la MLB aún no ha hecho una propuesta sobre los jugadores que firman contratos profesionales iniciales.

Los jugadores pidieron ampliar la agencia libre y los derechos de arbitraje salarial, aumentar los umbrales del impuesto de lujo y casi duplicar el mínimo de las Grandes Ligas y aumentar el reparto de ingresos.

El béisbol ha tenido nueve paros laborales desde 1972, el último el cierre patronal de 99 días que retrasó ligeramente la temporada 2022.

La NFL tiene un tope desde 1994, la NBA desde 1984-85 y la NHL desde 2005-06.

Ampliación

La MLB no considerará la posible adición de dos equipos hasta que haya un nuevo CBA. Entre los que han expresado su interés se encuentran grupos de Charlotte (Carolina del Norte), Montreal, Nashville (Tennessee), Portland (Oregón), Sacramento (California) y Salt Lake City.

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“Hemos dejado claro a todas las ciudades que han expresado su interés en decir que es un tema post-laboral”, dijo Manfred.

Olimpiadas

Manfred espera que el sindicato acepte una decisión sobre si los jugadores de las Grandes Ligas irán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 antes de llegar a un acuerdo laboral.

“Tengo la impresión de que están pensando en una vía separada”, dijo. “Espero que sea así, porque no podemos esperar a tener un convenio colectivo para comprometernos al respecto”.

El jefe del sindicato, Bruce Meyer, afirma que un paro laboral que cancele los partidos de la temporada regular podría alterar los planes olímpicos.

Medios de comunicación locales

La propuesta de la MLB pondría en común y distribuiría equitativamente los ingresos de las retransmisiones locales, supeditándolos a un tope salarial. La MLB tiene previsto negociar nuevos contratos de retransmisión nacional para la temporada 2029.

“Sin duda habrá más partidos nacionales. Es nuestra prioridad número uno en términos de alcance en el futuro”, dijo Manfred. “Cómo se monetice el inventario después de esos partidos nacionales va a depender del mercado”.

Con el declive de las cadenas deportivas regionales, la MLB está produciendo y distribuyendo retransmisiones locales de 14 equipos esta temporada. Según Manfred, los ingresos de los medios locales “han disminuido considerablemente”.

“Ciertamente, la forma de reparto de ingresos en la propuesta fue influenciada por la evolución del mercado de los medios de comunicación y donde creemos que tenemos que estar para extraer los máximos ingresos del entorno de los medios de comunicación tal como existe hoy en día”, dijo Manfred. “Se necesita más control sobre los derechos”.

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Venta de los Padres

Los propietarios aún tienen que aprobar la propuesta de venta de los San Diego Padres de la familia Seidler a un grupo de inversores liderado por Kwanza Jones y el puertorriqueño José E. Feliciano. El acuerdo se anunció el 2 de mayo. La venta tiene un valor empresarial récord de 3,900 millones de dólares, y algunos inversores permanecerán en el grupo de propietarios.

“No está listo para ser votado hoy”, dijo Manfred. “Probablemente será en algún momento de este verano”.

Parque de béisbol de los Rays

Manfred está satisfecho con los esfuerzos de los Rays por obtener la aprobación del gobierno para un nuevo estadio de béisbol en Tampa, cerca del estadio de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York.

“Tienen que llegar a los documentos definitivos. Según tengo entendido, tienen de plazo hasta mediados de julio”, dijo. “Esperamos que superen el siguiente obstáculo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.