Luego de 14 ediciones exitosas y en medio de la emoción que vive el mundo del fútbol con la celebración de la Copa Mundial, San Juan se prepara para el regreso del Soccer Blast 2026, uno de los eventos deportivos infantiles más importante de la isla en su categoría.

El evento que se celebrará los días 27 y 28 de junio de 2026 en la cancha de fútbol del Parque Barbosa, localizada en el Último Trolley del municipio de San Juan, reunirá a equipos de distintas partes de Puerto Rico en una experiencia diseñada para que los jóvenes sean los verdaderos protagonistas del juego.

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“Queremos devolverle a las familias y a los niños una experiencia que dejó grandes recuerdos en el fútbol puertorriqueño. Soccer Blast siempre se caracterizó por promover la diversión, el compañerismo y la disciplina por encima de los resultados, y ese seguirá siendo nuestro principal objetivo”, expresó el director de Logística y Operaciones del evento, Robert Rodríguez.

La edición 2026 contará con una sola categoría (12U), permitiendo la participación de jugadores y jugadoras entre las edades de 10 a 12 años en equipos masculinos y mixtos de siete deportistas y un adulto que los acompañe en el campo de juego.

El formato del torneo está diseñado para maximizar la participación y el disfrute de los atletas, garantizando un mínimo de dos partidos por equipo.

El adulto que acompañe a los participantes, estará limitado a dar instrucciones antes del encuentro y durante el tiempo de descanso, con el fin de promover la toma de decisiones entre los mismos jugadores en el terreno de juego.

El regreso de Soccer Blast coincide con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, despertando aún más el entusiasmo de cientos de niños y jóvenes que sueñan con seguir los pasos de las grandes estrellas internacionales del deporte rey.

La inscripción al evento tendrá un costo de $150 por equipo y estará limitada a 24 equipos. La fecha límite para inscribirse será el 19 de junio de 2026.

Los interesados en obtener información adicional o reservar espacios pueden visitar acceder a www.soccerblastpr.com o enviar correo electronico a georgieacevedo@gmail.com, glinerys.vazquez@gfrmedia.com y rlrpr2002@aol.com