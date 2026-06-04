Buenos Aires. Argentina tiene amargos recuerdos de 1994, la última vez que Estados Unidos organizó la Copa del Mundo.

Tras el segundo partido de la fase de grupos, el icono nacional Diego Maradona fue expulsado del torneo por dar positivo en un control antidopaje. Maradona no volvería a jugar un partido en el Mundial, y Argentina fue eliminada en octavos de final.

Treinta y dos años después, la potencia sudamericana espera un final más feliz para el heredero de Maradona, Lionel Messi, que cumplirá 39 años este mes y del que se espera que se retire del fútbol internacional tras bajar el telón de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que Estados Unidos organizará junto con México y Canadá.

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Si él y Argentina consiguen mantener el trofeo de la Copa Mundial que ganaron hace cuatro años en Qatar, se convertirán en el primer equipo en ganar dos títulos consecutivos desde Brasil en 1962. También reforzaría la afirmación de quienes ya consideran a Messi el mejor jugador de todos los tiempos.

“Me encanta jugar al fútbol y lo voy a hacer hasta que no pueda más”, dijo Messi al periodista argentino Joaquín “Pollo” Álvarez en una entrevista en YouTube. “Soy competitivo, me gusta ganar en todo, a veces no dejo ganar ni a mis hijos en los videojuegos. Es mi naturaleza y lo que me llevó a lograr todo lo que tengo”.

Después de más de 20 años jugando para el Barcelona, el París Saint-Germain y el Inter de Miami, el cuerpo de Messi está mostrando signos de desgaste. A una semana de la que será su sexta Copa Mundial, todo un récord, se recupera de un problema en los isquiotibiales que le obligó a ser sustituido el 24 de mayo durante el último partido del Inter de Miami antes del torneo.

El capitán de Argentina se ejercitó por su cuenta en el campamento base del equipo en Kansas City esta semana.

“A todos nos hubiera gustado que Messi llegara sin problemas, pero no es el caso. No sólo él, la mayoría de los jugadores aún no están totalmente recuperados”, declaró el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, a DSports, una cadena de televisión latinoamericana.

Múltiples jugadores de la plantilla tienen problemas de forma.

El guardameta Emiliano Martínez, héroe de dos tandas de penaltis en 2022, incluida la final contra Francia, sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la final de la Europa League cuando jugaba con el Aston Villa.

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El defensor Cristian “Cuti” Romero se recupera de una lesión en la rodilla que sufrió a mediados de abril cuando jugaba en el Tottenham. Los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se encuentran con lesiones musculares, al igual que el mediocampista Leandro Paredes.

Argentina, campeona también en 1978 y 1986, jugará su primer partido de la fase de grupos el 16 de junio contra Argelia en Kansas City. En el Grupo J le seguirán Austria, el 22 de junio, y Jordania, el 27 de junio, en Arlington, Texas, cerca de Dallas.

Scaloni confía en 17 de los 26 jugadores que ganaron el Mundial de 2022, a pesar de que varios no están en plenitud de condiciones físicas.

“¿Por qué cambiarlos si no se lo merecen? Siempre hemos sido honestos con ellos. Los jugadores que están hoy aquí nos han demostrado que quieren estar aquí. Y en segundo lugar, su nivel no ha bajado”, dijo Scaloni.

Argentina ganó la Copa América en 2024 y quedó primera en el grupo sudamericano de clasificación para el Mundial.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, es clave en el ataque de Scaloni, mientras que Barcelona, Arsenal y PSG pugnan por su fichaje para la próxima temporada. Además, el técnico ha incorporado a tres debutantes: el centrocampista Valentín Barco, recientemente fichado por el Chelsea, y los delanteros Nicolás Paz, pieza clave del Como italiano, y Juan Manuel López, máximo goleador del Palmeiras brasileño.

Una ausencia notable respecto a hace cuatro años es la de Ángel Di María, que se retiró de la selección en 2024. Además de Messi, fue decisivo en el éxito de Argentina en Qatar.

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“Es imposible llenar los zapatos de Di María. Él y Messi son insustituibles”, afirmó Scaloni.

Un futuro sin Messi es difícil de imaginar

Siempre de voz suave, Messi ha intentado rebajar las expectativas de otro título mundial.

“Tenemos que ilusionarnos, como siempre hacemos los argentinos, pero también tenemos que saber que delante de nosotros hay otros favoritos que están en mejor forma”, dijo.

Messi ya ostenta el récord de partidos disputados en la Copa Mundial (26) y necesita cuatro goles más para superar el récord del alemán Miroslav Klose, con 16 goles en la Copa Mundial.

Aunque no ha dicho explícitamente que se retirará de la selección después del Mundial, dejó caer una gran indirecta el pasado mes de septiembre cuando habló del partido de clasificación del equipo contra Venezuela en Buenos Aires como su último partido oficial en casa con Argentina.

“Fue muy emotivo, sabiendo que este era mi último partido de competición aquí”, dijo tras el partido en el Estadio Monumental. “He pasado por muchas cosas en este estadio -algunos grandes momentos y otros difíciles-, pero siempre es especial jugar ante nuestra afición”.

Scaloni, como la mayoría de los argentinos, también se emociona al pensar en una selección sin Messi.

“Me gusta pensar que va a seguir jugando porque sino uno se pone triste, como pasó con Diego (Maradona)”, dijo Scaloni en una entrevista publicada en el sitio web de la confederación sudamericana de fútbol CONMEBOL. “Son jugadores que han hecho historia en el fútbol y pensar que no van a jugar más no te deja tranquilo. Prefiero pensar en el presente”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.