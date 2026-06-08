Cuando Travis Trice debutó en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Grises de Humacao, nunca imaginó el legado que forjaría en Caguas.

El armador fue uno de los refuerzos que la gerencia de los Grises reclutó en 2023, un año antes del traslado de la franquicia al Valle del Turabo tras la llegada del empresario puertorriqueño Rick Elías y su socio John Herrero al BSN.

Con la nueva administración, el equipo pasó de sotanero a uno de los más competitivos en la liga bajo su nueva identidad como los Criollos, y el canastero oriundo de Springfield, Ohio, fue adoptado en el proceso por el pueblo de Caguas.

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“A mí me encanta estar aquí. Esta es mi casa. Llegué tarde a Humacao, pero cuando conocí a Wilhelmus (Caanen, dirigente) y al resto del cuerpo técnico, como que eso sentó las bases de nuestra relación”, dijo Trice en una entrevista con Primera Hora .

Ese año, Humacao quedó fuera de la postemporada tras finalizar en la quinta posición de la entonces llamada Sección B con marca de 14-22. El importado recordó que, al concluir el torneo, tuvo una conversación con Caanen, Akil Mitchell y Jorgito Rincón, en la que los cuatro coincidieron en que tenían una cuenta pendiente con la organización. Y en apenas una temporada en su nuevo hogar, Trice llevó a los Criollos a su primer campeonato en casi dos décadas.

En esa misma campaña, cargó con los premios de Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la serie regular y de la final, una hazaña que hasta entonces solo había sido alcanzada por un selecto grupo de leyendas como Juan “Pachín” Vicéns, Mario “Quijote” Morales, Teo Cruz, Eddie Casiano y Donta Smith.

Travis Trice, refuerzo de los Criollos de Caguas, levanta el trofeo del Jugador Más Valioso de la final 2024 del BSN. ( Xavier Araújo )

Aquella gesta no solo lo inscribió en los libros de historia de la llamada “liga más dura”, sino que también le ganó un espacio en el corazón de la fanaticada criolla para siempre.

“Amo vivir en Puerto Rico. A veces se me hace difícil volver a Ohio. Honestamente, ya paso más tiempo aquí que en Ohio. En ocasiones, regreso a ver a mi familia por un mes y luego vuelvo para acá”, compartió el armador.

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“Sé que decir ‘somos una familia’ es un cliché que escuchas todo el tiempo en el deporte, pero este es probablemente el primer equipo que he estado donde es legítimo. Realmente, somos como una familia. Visito la isla hasta en la temporada muerta para pasar tiempo con ellos”, abundó.

Recupera su mejor versión

Trice tal vez ya no tenga a su lado a Mitchell ni a Rincón en el banquillo, pero esta temporada ha recuperado el nivel que lo convirtió en campeón, mientras Caguas se perfila como un serio aspirante a la reconquista.

El base, de 33 años, promedia 19.2 puntos, 3.6 rebotes y 9.7 asistencias por partido, y tiene a los Criollos peleando con los Vaqueros de Bayamón por el liderato de la Conferencia A.

Travis Trice durante un juego de los Criollos de Caguas en la vigente temporada del BSN. ( FOTO SUMINISTRADA )

Tuvo números similares el año pasado, pero solo pudo ver acción en 18 partidos debido a una lesión en el tobillo que arrastró a lo largo del torneo. Esto no le permitió lucir como su mejor versión y el quinteto dirigido por Caanen fue destronado en la primera ronda de la postemporada por los Cangrejeros de Santurce en apenas cinco juegos.

Por ello, decidió dedicarse por completo a su recuperación una vez culminó su compromiso en la CBL de China con los Fujian Sturgeons y hoy cosecha los frutos de ese esfuerzo.

“Me siento mucho mejor. Honestamente, esto es lo más saludable que me he sentido en mucho tiempo. Tomé un descanso después de salir de China. El año pasado llegué lesionado, pero ahora me siento bien”, contó el base apodado la “Doble T”.

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“Es la primera vez desde que ganamos el campeonato en 2024 que me tomo un descanso antes de que empiece la temporada. Prefiero que sea así porque me reporto temprano y puedo estar desde el primer día con el equipo”, agregó.

Quiere regalarle un premio a Caanen

Trice se reportó a la organización tan temprano como en noviembre pasado e incluso asistió a varios partidos de las Criollas del Baloncesto Superior Nacional Femenino.

Ahora que goza de estar en su mejor condición física, se ha colocado entre los principales candidatos al MVP de la vigente temporada gracias a su buen rendimiento. Sin embargo, confesó que persigue otro premio este año que lo ganaría una persona cercana a él.

“Para ser honesto, el MVP no es algo que esté en mi mente. Solo me enfoco en mi equipo y qué puedo hacer para ayudar a llegar hasta el final de la temporada. Honestamente, el único premio individual en el que estoy pensando ahora mismo es el Dirigente del Año para Wil”, admitió Trice.

“Esa fue una de las metas que me propuse cuando empezó la temporada y es en lo único que estoy enfocado: ayudar a mi equipo y a él a ganarlo. Quiero ayudarlo a ganar ese premio por la forma que es como persona y entrenador. Se lo merece por la energía que nos transmite todos los días y por la manera en que ayuda a los demás”, añadió.

Travis Trice escucha instrucciones del dirigente Wilhelmus Caanen. ( FOTO SUMINISTRADA )

Para lograr esto, los Criollos necesitan tener un sólido cierre de temporada. Aún les restan 11 juegos en la regular, pero con un récord de 16-9 es difícil imaginar una debacle en lo que queda del torneo. De hecho, parecen ser un equipo con el que ninguna otra franquicia querrá cruzarse en los playoffs.

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Caguas sumó esta campaña a su plantel al importado Moses Brown y al versátil Jeff Early Jr. Brown, un centro de 26 años y 7’4”, fue contratado como sustituto de Mitchell y acumula una media de 18.9 puntos y 10.7 rebotes por cotejo. Early Jr., por su parte, fue adquirido en un cambio con los Indios de Mayagüez y registra solo 5.6 unidades por encuentro, pero su defensa sofocante le permite cubrir múltiples posiciones.

“Moses y Jeff han sido buenas adquisiciones para el equipo. Pienso que eso habla de la manera en que trabaja nuestra organización, porque, más allá de ser buenos jugadores, encontramos personas que encajan en nuestra cultura. Lo único que les importa es ganar”, comentó Trice sobre sus nuevos compañeros.

Los Criollos recibirán el miércoles a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Roger Mendoza a las 8:00 p.m. Tienen en agenda cuatro juegos como visitantes antes de dar inicio a la postemporada.