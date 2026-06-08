Los Vaqueros de Bayamón anunciaron este lunes la firma del exjugador de la NBA Damian Jones como el nuevo refuerzo de la franquicia para el resto de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El centro se integrará al conjunto dirigido por Christian Dalmau para el partido del martes cuando los Vaqueros reciban la visita de los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Durante su carrera en la NBA conquistó dos campeonatos con los Warriors de Golden State y vistió además los uniformes de los Hawks de Atlanta, Suns de Phoenix, Lakers de Los Ángeles, Kings de Sacramento, Jazz de Utah y Cavaliers de Cleveland. Actualmente forma parte de la Liga Profesional de China (CBA) con los Zhejiang Golden Bulls.

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“Damian es un jugador con mucha experiencia y entendemos que puede aportar significativamente a las necesidades que tenemos en esta etapa de la temporada. Su nivel atlético y tamaño, nos brinda una presencia importante en la pintura que fortalece nuestro grupo”, expresó en declaraciones escritas el coapoderado del equipo, Carlos Arroyo.

La incorporación de Jones se suma a la reciente llegada del escolta dominicano Jassel Pérez, completando oficialmente la plantilla de Bayamón de cara a la recta final de la temporada regular y los retos que presenta la postemporada.

Los Vaqueros ocupan el segundo puesto de la Conferencia A con marca de 17-10.