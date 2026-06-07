Aunque los Knicks de Nueva York todavía necesitan dos victorias adicionales para conquistar el título de la NBA, el armador boricua José Alvarado ya imagina lo que significaría compartir ese momento con Puerto Rico.

“Es importante. Vamos día a día, un día a la vez. El lunes tenemos que centrarnos, pero si eso pasa no veo la hora de llevarlo y celebrar allá con mi gente, con los míos”, compartió Alvarado durante una entrevista con ELO TV al ser cuestionado sobre la posibilidad de traer a la isla el trofeo Larry O’Brien.

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Los Knicks tomaron ventaja de 2-0 en la Final de la NBA luego de imponerse 105-95 en el primer partido y 105-104 en el segundo, ambos celebrados en el Frost Bank Center de San Antonio, el hogar de los Spurs.

Ahora, el lunes la serie se muda al Madison Square Garden, donde Nueva York buscará acercarse a su primer campeonato en casi tres décadas.

El quinteto neoyorquino disputa su primer baile de coronación en 27 años. Firman una racha de 13 triunfos consecutivos en la postemporada.

De conquistar el campeonato, Alvarado se convertiría en el primer puertorriqueño en ganar un anillo de la NBA desde que José Juan Barea levantó el trofeo con los Mavericks de Dallas en 2011 tras derrotar al Miami Heat en seis partidos.

De remontar los Spurs, Puerto Rico podría celebrar con el joven Carter Bryant, jugador de madre puertorriqueña.