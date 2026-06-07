El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), César Trabanco, y el vicepresidente, José Marxuach, radicaron una demanda por libelo, calumnia, difamación, violación al derecho a la honra, reputación, intimidad, daños y perjuicios contra el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz y su esposa.

La esposa de Vázquez Muñiz, sin identificar en la demanda, fue incluida como parte de sus bienes gananciales.

La acción legal fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el pasado jueves.

Según el documento judicial, Trabanco y Marxuach alegan que Vázquez Muñiz incurrió en las faltas mencionadas mediante una serie de publicaciones realizadas en redes sociales el pasado año.

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NotiCel fue el primer medio del país en reportar la demanda.

La Federación de Voleibol de Puerto Rico tiene nódulos malignos en la tiroides, y la diabetes descontrolada. Es hora de cambiar de endocrinólogo https://t.co/cdurh0XNEF — Héctor Vázquez Muñiz 🇵🇷🇺🇲 (@VazquezMuniz) June 6, 2025

Trabanco y Marxuach sostienen que las expresiones fueron “con conocimiento de su falsedad, con grave menosprecio hacia la verdad, o cuando menos, negligentemente, sin hacer una investigación razonable y sin procurar verificar si las imputaciones eran correctas”.

Como remedio, solicitan una compensación no menor de $500,000 para Trabanco y de $250,000 para Marxuach, además de retractarse y disculparse públicamente.

La demanda señala que una de las publicaciones cuestionaba supuestos cobros relacionados con licencias y afiliaciones dentro del voleibol, mientras que otra comparaba la situación de la Federación con condiciones médicas y afirmaba que era “hora de cambiar de endocrinólogo”, en referencia a Trabanco, quien ejerce como doctor en dicha especialidad.

Como parte de la evidencia presentada ante el tribunal, los demandantes incluyeron capturas de pantalla de publicaciones realizadas en Facebook y X (antes Twitter), así como artículos periodísticos que reseñaron las expresiones del funcionario.