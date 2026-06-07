Puerto Rico derrota a Cuba y disputará el oro ante México en el Final Four de Norceca
Las boricuas y mexicanas llegan invictas al último duelo del torneo este domingo.
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La Selección Nacional de Voleibol femenino derrotó el sábado a Cuba en cuatro parciales para mantenerse invicta en el Final Four de Norceca, que se celebra en el Coliseo Salvador Dijols de Ponce.
Las boricuas se impusieron con marcadores de 20-25, 25-20, 25-13 y 25-21 para mejorar su marca a 2-0 en el torneo y asegurar un enfrentamiento de invictos ante México, que había derrotado horas antes a Costa Rica en tres parciales.
La ofensiva puertorriqueña fue encabezada por Decelise Champion con 23 puntos, incluidos tres bloqueos. También brillaron Valeria Vázquez con 14 unidades y Nataly García con 12. Puerto Rico tuvo a cuatro jugadoras en doble dígito.
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Por Cuba, Yalain Regla de la Peña fue la mejor anotadora con 15 tantos.
La victoria boricua preparó el escenario para una nueva final entre Puerto Rico y México este domingo a las 7:00 p.m., tal como el duelo por el campeonato de la pasada edición. El combinado patrio intentará defender su corona y conquistar su cuarta presea dorada al hilo en dicha competencia.
Mientras tanto, más temprano a las 5:00 p.m., Cuba y Costa Rica, ambos con foja de 0-2, buscarán cerrar el torneo con una victoria.