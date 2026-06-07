La Organización Mundial de Boxeo (OMB), junto a su presidente, el licenciado Gustavo Olivieri, y la campeona boricua, Amanda Serrano, celebraron con éxito la segunda edición del Amanda Serrano Championships, una plataforma creada para impulsar el desarrollo y la exposición de las futuras estrellas del boxeo femenino de la OMB.

El evento, celebrado la noche del sábado en el Popular Plaza, Distrito T-Mobile, reunió a una gran cantidad de fanáticos del deporte, disfrutando de una histórica cartelera compuesta por 13 combates oficiales protagonizados por jóvenes boxeadoras aficionadas provenientes de distintos gimnasios y municipios de Puerto Rico.

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La cartelera abrió con una emocionante batalla entre Paola Pérez y Chanellys Santiago, donde Pérez salió airosa por decisión unánime (3-0) en un combate que marcó el tono competitivo de la noche.

Ambiente en el Amanda Serrano Championships. ( Suministrada )

En uno de los combates más técnicos de la velada, Geralivette “La Chupi” Palau Avilés, de Barranquitas Boxing, demostró gran disciplina y habilidad boxística al superar por decisión unánime (3-0) a Nicol Méndez.

La noche también estuvo marcada por cerrados enfrentamientos decididos por tarjetas divididas, reflejando el alto nivel competitivo de las participantes. Dianelis Aguirre superó a Marinelly de Jesús por decisión dividida (2-1), mientras que Giselle Cabán hizo lo propio sobre Ezeiris Hernández en otro intenso combate decidido por margen mínimo.

Joangelys Sierra protagonizó una de las actuaciones más dominantes de la cartelera al imponerse con autoridad sobre Janelis Figueroa por decisión unánime, mientras que Sofía Ortiz lució dominante de principio a fin para vencer a Yeribeth Montalván con amplio control del combate.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue protagonizado por Dixie Delgado y Mishleiry Arroyo, quienes ofrecieron una pelea electrizante que mantuvo a los presentes de pie durante todo el combate, antes de que Delgado se llevara la victoria por decisión dividida.

Kirriat Portalatín también brilló con una dominante victoria por decisión unánime sobre Kaismary Rivera, mientras que Jennieliz Aguirre salió airosa en una auténtica batalla sin tregua al vencer por decisión dividida a Aleirys Cruz.

Adamaris González impresionó al público al imponerse por nocaut técnico (TKO) en el primer asalto sobre Paola Rivera, en una demostración de poder y preparación dentro de la división élite.

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La cartelera cerró con la victoria de Karelys Álvarez, quien se impuso por decisión unánime sobre Ana G. Méndez en la pelea estelar de la noche.

Como parte de la velada, Serrano y Olivieri, realizaron la entrega de cinturones conmemorativos de Future Champion a las ganadoras y trofeos a las subcampeonas.

Además, el Amanda Serrano Championships reconoció la trayectoria de dos campeonas mundiales del boxeo profesional: Mikaela Mayer, campeona mundial unificada de la OMB en el peso junior welter, y Desley Robinson, campeona mundial unificada de la OMB en el peso mediano.

“Este evento representa mucho más que victorias y derrotas. Se trata de abrir puertas, crear oportunidades y demostrarles a estas jóvenes que el boxeo femenino tiene un futuro brillante. Ver el talento y el corazón que demostraron esta noche nos llena de orgullo”, expresó el presidente de la OMB.

Por su parte, Serrano destacó la importancia de continuar creando espacios para el talento femenino emergente.

“Cuando yo empecé, oportunidades como estas eran muy limitadas. Ver hoy a tantas niñas y jóvenes soñando en grande, entrenando fuerte y subiendo a un ring frente a tanta gente me emociona muchísimo porque ellas representan el futuro de nuestro deporte”, expresó Serrano.