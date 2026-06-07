Saratoga Springs, Nueva York. Golden Tempo, montado por el boricua José Ortiz, ganó el sábado la 158.ª edición de Belmont Stakes, la tercera carrera de la Triple Corona, cinco semanas después de conquistar el Kentucky Derby, con lo cual hizo más historia para la entrenadora Cherie DeVaux.

Ortiz hizo que el caballo arremetiera en la recta final del hipódromo de Saratoga para ganar Belmont, resistiendo el embate de Commandment antes de la línea de meta en la histórica pista.

Se impuso así en una carrera a la que llegó con momio de 6-1. Commandment fue segundo y el favorito Renegade terminó tercero.

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“Golden Tempo es increíble. José es increíble”, dijo DeVaux, quien nació en Saratoga Springs y comenzó su carrera como entrenadora en esa pista. “Creo que necesitaba hacer esto para demostrar que estaba destinado a ganar el Derbi y que es un caballo que pertenece a esa conversación de ser uno de los mejores potros tresañeros”.

DeVaux, quien se había convertido en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derbi de Kentucky, es ahora la segunda en cuatro años en lograrlo en el Belmont. Jena Antonucci ganó la carrera con Arcangelo en 2023. DeVaux es la primera mujer en ganar múltiples carreras de la Triple Corona.

“Es abrumador”, dijo DeVaux. “Todo el crédito es para Golden Tempo, que ganó la carrera, y José hizo un trabajo maravilloso para que sucediera. Pero soy muy afortunada de estar en esta posición. Es hacer historia, y me he apartado un poco de eso, pero estoy muy agradecida de ser esa persona”.

El ritmo no fue ni de lejos tan rápido como en Churchill Downs, pero aun así Golden Tempo pudo rematar a tiempo para ganar la carrera de 1 1/4 millas en 2:03.49.

Así, fue el mejor en el lote de nueve caballos.

“No iba a tener ese escenario como el que tuvo en el Derbi”, dijo Ortiz. “Todos lo sabíamos, y yo estaba un poco preocupado por eso. Necesitaba algún tipo de escenario. Pero hoy no lo hubo y él apareció hoy y ganó”.

Golden Tempo conquistó dos tercios de la Triple Corona después de que DeVaux y los propietarios decidieron saltarse el Preakness. Es el segundo caballo en años consecutivos en ganar el Derbi de Kentucky y el Belmont sin correr en la joya intermedia.

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“Tomamos nuestra decisión, ganamos hoy y vamos a estar contentos con eso”, dijo DeVaux.

Esta fue la tercera y última vez que el Belmont se disputó en Saratoga, en el norte del estado de Nueva York, mientras su sede tradicional en la frontera entre Queens y Long Island está siendo demolida y reconstruida. Está previsto que la carrera regrese a Belmont Park el próximo año.

“Es muy significativo”, dijo DeVaux. “Mucha familia aquí. Saratoga, ha sido maravilloso tener una carrera histórica aquí.... Es muy significativo porque el pueblo puede tener esto y celebrarlo junto con nosotros”.

Golden Tempo pagó 14 dólares por ganar, 7.32 por quedar entre los dos primeros y 3.88 por situarse entre los tres mejores. Commandment pagó 7.02 y 4.08 por quedar, mientras que Renegade, segundo del Derbi, pagó 2,52.

Ortiz dijo que siguió a Renegade, montado por su hermano mayor Irad, tal como lo hizo en el Derbi. Salió igual en el primer sábado de junio que en el primero de mayo.

“Hoy estaba brincando un poco, lo cual me puso muy contento porque quería que estuviera un poco más agudo hoy”, dijo José Ortiz. “Puedes verlo, está muy relajado. Hace lo que le pido. Eso es lo principal”.

El copropietario Vinnie Viola dedicó la carrera a su difunto amigo Dominic DiPrisco, quien murió el miércoles a los 70 años.

“Siento que estás en el cielo, y te amo y esta carrera es para ti”, dijo Viola. “Significa más de lo que puedo expresar con palabras ahora mismo”.

Ortiz ganó el Belmont Stakes por segunda vez, nueve años después de su primera victoria montando a Tapwrit en 2017.

“Sólo queríamos que mejorara y siguiera ganando este tipo de carreras”, dijo Ortiz. “Estamos muy contentos con él. Se trata de él”.