El hipismo estadounidense vivió este sábado un cierre cargado de historia boricua en el Belmont Stakes, tercera y última gema de la Triple Corona, donde el ejemplar Golden Tempo, montado por el puertorriqueño José Luis Ortiz, volvió a imponerse sobre su gran rival Renegade, conducido por su hermano Irad Ortiz.

Golden Tempo, ganador del Kentucky Derby, repitió la fórmula del 2 de mayo al superar nuevamente a Renegade en un duelo de alto voltaje entre los dos mejores ejemplares de la prueba. Esta vez, el desenlace fue más claro, con el caballo de Ortiz tomando control en la recta final para asegurar la victoria, seguido de cerca por Commandment, bajo la monta del también John Velázquez, y Renegade en la tercera posición.

PUBLICIDAD

“Todo el crédito es de él”, dijo José Luis Ortiz al ser entrevistado aún sobre el ejemplar en la pista tras la carrera que le forzó a buscar camino hacia afuera desde la última posición para colacar a Golden Tempo en una posición de poder imponer su velocidad hacia la victoria en el tramo final.

“Seguí nuevamente a Renegade, que siempre un buen target. Todos sabíamos que esta vez no iba a encontrar el empuje del Derby, y honestamente me preocupaba, porque él necesita ese reto. Pero se mostró otra vez y ganó”.

KENTUCKY DERBY WINNER GOLDEN TEMPO HAS WON THE BELMONT STAKES pic.twitter.com/1Kv5LcenZB — Barstool Gambling (@stoolgambling) June 6, 2026

La carrera revivió la intensa narrativa del Derby, cuando ambos hermanos protagonizaron un cierre memorable tras remontar desde posiciones rezagadas hasta la punta en los últimos metros. Aquella tarde, Golden Tempo se impuso por una nariz, con Irad Ortiz felicitando a su hermano aún a caballo en un gesto que dio la vuelta al mundo.

En esta ocasión, el guión cambió, pero el dominio boricua se mantuvo en el centro de la escena con tres jinetes puertorriqueños en los primeros puestos de una de las carreras más prestigiosas del calendario. Mientras, Franco, que llegó sexto, estuvo en el puntero de la carrera casi todo el tramo. Lo perdió y bajo a su puesto final en los últimos 200 metros.

Renegade, que había partido como favorito en las apuestas, no logró revertir el resultado del Derby, mientras que Golden Tempo reafirmó su estatus como el caballo a vencer de la división, pese a no haber corrido el Preakness Stakes por decisión de su entrenador.

PUBLICIDAD

Another look at Golden Tempo's Belmont Stakes victory! pic.twitter.com/OAuQBt0cJf — FOX Sports (@FOXSports) June 6, 2026

Ambos ejemplares llegaron a Belmont tras rutas distintas en la Triple Corona. En el Preakness, Irad Ortiz montó a Talkin para un duodécimo lugar, mientras José Luis Ortiz terminó tercero con Chip Honcho.

Golden Tempo también continuó escribiendo historia para su establo, al convertirse en el primer ganador del Kentucky Derby entrenado por una mujer, Cherie DeVaux, ampliando así una narrativa de inclusión que ya había marcado la edición de Churchill Downs.

Con esta victoria, el escenario del hipismo clásico estadounidense vuelve a teñirse de protagonismo boricua, en una rivalidad fraternal que ya se perfila como una de las más memorables de la Triple Corona moderna.