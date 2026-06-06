Los caballos que encabezaban las apuestas en el Kentucky Derby el mes pasado completaron el primer cuarto de milla en menos de 23 segundos y la media milla en menos de 47.

Ese ritmo vertiginoso allanó el camino para la remontada de Golden Tempo, que pasó del último lugar al primero para ganar por una cabeza. Cinco semanas después, el potro entrenado por Cherie DeVaux figura entre los principales aspirantes en la 158va edición de las Belmont Stakes hoy sábado en el hipódromo de Saratoga, aunque no parece haber tanta velocidad temprana en el lote.

Eso podría significar que el jinete boricua José Luis Ortiz tenga que plantear una carrera muy distinta para cerrar la Triple Corona, en contraste con la manera magistral en que la inició, sobre todo si se considera la dura competencia por parte de Renegade, favorito en la línea matutina y segundo del Derby, así como de otros que regresan a la pista y que corrieron esa prueba del 2 de mayo en Churchill Downs.

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“Sólo tenemos que esperar que se dé un ritmo que se ajuste a su estilo de correr”, manifestó DeVaux. “Si eso no ocurre, José va a tener que idear un plan B para no dejarse tanto por hacer en las etapas finales de la carrera”.

Ortiz y Golden Tempo superaron a su hermano Irad y a Renegade justo antes de la línea de meta en el Derby. Necesitaron cada tramo de las 1 1/4 millas. Dado que ésta es la tercera y última vez que el Belmont se disputa en Saratoga, en el norte del estado de Nueva York, la distancia también es de 1 1/4 millas antes de volver a 1 1/2 el próximo año.

Eso le viene perfectamente a Renegade tras su sólida actuación en Kentucky.

“En general, salió bien de la carrera”, comentó el entrenador miembro del Salón de la Fama Todd Pletcher, quien también tiene a Powershift en el grupo de nueve participantes en Belmont. “Como muchos caballos que corren el Derby, se le notó un poco cansado inmediatamente después de la carrera. Pero le dimos unos días para recuperarse”.

Los tiempos intermedios del Derby prepararon el escenario para caballos cerradores, como Golden Tempo y Renegade. No tanto para Commandment, que ese día fue el tercer favorito en las apuestas con cuota de 6-1.

Al entrenador Brad Cox le ha gustado lo que ha visto de Commandment en los trabajos y en los galopes desde entonces, y atribuye la última carrera a que intentó demasiado mantenerse al ritmo de los punteros.

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“Si estabas en la primera mitad del grupo en el primer cuarto de milla, simplemente no salió muy bien para la mayoría de esos caballos”, explicó Cox. “Sí creo que, si te concentras en él y miras su carrera en el Derby, me pareció que en realidad corrió bastante bien; solo que, obviamente, no fue el resultado que buscábamos”.

Commandment abrió en 6-1 para el Belmont, con una cuota más alta que Renegade (2-1), Chief Wallabee, entrenado por Bill Mott (3-1), y Golden Tempo (9-1), y la misma que Emerging Market.

“Creo que lo han olvidado un poco”, señaló Cox. “Sí creo que las carreras de caballos se componen de qué has hecho últimamente. ... Mucho se reduce a lo que hiciste en tu última carrera. Y, obviamente, esa no fue la actuación que buscábamos en el Derby, pero me pareció una buena carrera”.

Todas las miradas están puestas en Golden Tempo, que no corrió Preakness después de que DeVaux y los propietarios optaron por darle descanso adicional. Es lo mismo que hizo Mott hace un año con Sovereignty tras su victoria en el Kentucky Derby, y el resultado final fue ganar el Belmont.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.