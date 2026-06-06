Tremont Waters anotó 24 puntos, incluyendo seis triples en 13 intentos, y los Gigantes de Carolina-Canóvanas vencieron el viernes, 91-86, a los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez.

Con este tercer triunfo consecutivo, Carolina-Canóvanas mejoró su marca a 15-10 para colocarse a medio juego de la segunda posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Mayagüez, por su parte, pagó cara la derrota al empeorar su récord a 9-15 y cederle a los Leones de Ponce el cuarto y último puesto clasificatorio a la postemporada de la Conferencia B.

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Además de Waters, Jaylen Nowell brilló con 21 puntos, tres rebotes y cinco asistencias. George Conditt IV aportó 14 unidades y cuatro capturas. En causa perdida, Eugen Germán terminó con 26 tantos, mientras que Nathan Sobey añadió 20.

En el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, los Atléticos de San Germán frenaron la racha ganadora de los Piratas de Quebradillas al derrotarlos, 97-88, para así subir al primer lugar de la Conferencia B.

San Germán, además, ahora tiene la mejor marca del BSN en general con 17-9. Quebradillas, en cambio, presenta un balance de 8-18 y sigue hundido en el sótano de la también conocida “Sección Isla”.

En la victoria, André Curbelo coqueteó con un triple-doble al registrar 16 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias. Nick Perkins y George Pacheco condujeron la ofensiva de los Atléticos con 19 unidades cada uno.

Por los Piratas, el mejor fue Emmanuel Mudiay con 25 tantos, tres capturas y cinco asistencias, mientras que Grant Basile agregó 21 puntos.

La acción del BSN continuará el sábado con tres partidos en agenda: Bayamón en Gurabo, Aguada en Ponce y Santurce en Manatí.