San Antonio. Nueva York está enloqueciendo, áun más. Los Knicks, metidos en una racha asombrosa, regresan a casa, a dos victorias de un campeonato de la NBA que la capital del mundo ha esperado ver durante generaciones.

Jalen Brunson encestó un tiro libre decisivo con 9.5 segundos restantes, momentos después de una pérdida de balón de Victor Wembanyama, quien falló luego un tiro, y Nueva York superó el viernes 105-104 a los Spurs de San Antonio para ampliar a 2-0 su ventaja en la Final de la NBA.

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KNICKS GET THE HUGE DEFENSIVE STOP TO WIN GAME 2 🚨



THEY'VE WON 13 STRAIGHT AND LEAD THE NBA FINALS, 2-0 🚨 pic.twitter.com/5V67qIcT7F — NBA (@NBA) June 6, 2026

El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 21 puntos y 13 rebotes, mientras que Brunson y Mikal Bridges anotaron 20 cada uno por los Knicks, quienes han ganado 13 partidos consecutivos, la segunda racha más larga de cualquier equipo en la historia de los playoffs de la NBA.

Los Knicks son ahora el tercer equipo en ganar los dos primeros juegos de unas finales como visitantes, uniéndose a Michael Jordan y los Bulls de Chicago 1993, y a Hakeem Olajuwon y los Rockets de Houston de 1995.

Ambos conjuntos se coronaron. Los Bulls necesitaron seis juegos para vencer a los Suns de Phoenix, mientras que los Rockets regresaron a casa después de ganar esos dos primeros juegos en Orlando para barrer al Magic.

Los Knicks, quienes buscan su primer campeonato desde 1973, están en posición de unirse a ellos.

Wembanyama, después de una primera mitad muy discreta, anotó 29 unidades. De’Aaron Fox contabilizó 20 por San Antonio.

La serie ahora se traslada a Nueva York. El tercer partido es en el Madison Square Garden el lunes por la noche.

El presidente Donald Trump —neoyorquino de nacimiento— planea asistir el lunes. Y los precios de las entradas en la reventa, para los peores asientos en el MSG, se acercaban a los $9,000 cada uno el viernes por la noche.

Los fanáticos de los Knicks están evidentemente dispuestos a pagar una suma considerable solo por ingresar en el recinto mientras el equipo se acerca a lo que sería su primer campeonato en 53 años.