Fue el 23 de abril, hace 6 semanas y media. Los Knicks de Nueva York acababan de sufrir su segunda derrota consecutiva por un punto ante los Atlanta Hawks, y ésta les dejaba abajo 2-1 en la serie de primera ronda de la Conferencia Este ante los Hawks de Atlanta.

Había señales de problemas por todas partes.

El ambiente en Nueva York era pésimo.

El futuro de Mike Brown como entrenador era un tema candente.

“Van a pasar cosas”, dijo Brown, entrenador de los Knicks en su primer año, aquella noche en Atlanta. “Muchos equipos han estado 1-2 abajo. Incluso creo que Oklahoma City iba perdiendo 1-2 el año pasado y acabaron ganando. No digo que vayamos a ganarla ni nada por el estilo, pero la realidad es que son siete partidos y hay que ir partido a partido”.

PUBLICIDAD

"The NBA is tough. You don't experience what I'm experiencing with this group a ton. It is a freaking joy to be around."



- Mike Brown pic.twitter.com/vLhu1Whtvh — SNY Knicks (@sny_knicks) June 6, 2026

Los Knicks han jugado 13 partidos desde entonces. Los resultados: ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar y ganar. Un partido cada vez, una victoria cada vez y, muy posiblemente, un campeonato cada vez. Los Knicks están de vuelta en Nueva York con una ventaja de 2-0 sobre San Antonio en la Final de la NBA, todavía con la fuerza de una racha de 13 victorias consecutivas.

Una racha así ya se ha dado una vez en la historia de la postemporada de la NBA, si contamos solo las rachas de victorias de una sola temporada. Golden State ganó 15 seguidas en su camino hacia el título de 2017.

¿El hilo común entre esos Warriors y estos Knicks? Brown. Fue asistente en el equipo de Golden State y llegó a estar 12-0 como entrenador en funciones durante los playoffs mientras Steve Kerr estaba de baja por problemas de espalda.

“Hay que tener buenos jugadores”, dijo Brown. “Yo no soy tan listo. Tienes que tener buenos jugadores que te lleven”.

Mike Brown has coached the TOP 2 longest Playoffs win streaks in NBA history🤯



◽️2017 Warriors: 15-0 (Interim Head Coach)

◽️2026 Knicks: 13-0+ (Head Coach)



Where does he rank in terms of all-time coaches?🤔 pic.twitter.com/utvQxCMxky — Players Choice (@PlayersChoice_) June 6, 2026

El récord oficial de Brown en playoffs es de 64-42 como primer entrenador.

Si añadimos esos 12 partidos con los Warriors a su récord -lo que, según las normas y precedentes de la NBA, no ocurre porque Kerr seguía siendo el entrenador jefe, pero no estaba presente en la banda en esos partidos-, el porcentaje de victorias de Brown en playoffs ascendería a 0.644 puntos. Sería el tercero mejor de la historia de la NBA entre entrenadores con al menos 100 partidos de playoffs, sólo por detrás de Phil Jackson y Kerr.

En cualquier caso, Brown debe ser considerado ahora el entrenador rey de la racha de victorias en los playoffs.

Una mirada al interior de esta carrera por Nueva York:

Margenes dominantes

Los Knicks han superado a Atlanta, Filadelfia, Cleveland y San Antonio en estos 13 partidos por 273 puntos, el mayor margen en 13 partidos en la historia de los playoffs de la NBA. Antes de este tramo, el mayor margen de diferencia de puntos en 13 partidos de playoffs era de 225, por aquellos Warriors -el equipo que Brown dirigía de forma interina- en 2017.

Todas menos dos de las victorias de los Knicks en esta racha fueron por doble cifra de puntos. Las excepciones: El segundo partido de las semifinales de la Conferencia Este contra Filadelfia (victoria por seis puntos) y el segundo partido de la Final de la NBA contra San Antonio (victoria por un punto). Otras seis victorias se produjeron con un margen final de entre 10 y 16 puntos, y las otras cinco fueron goleadas: los Knicks ganaron por 29, 30, 37, 39 y 51 puntos.

Los Knicks han liderado por 40 o más en cuatro partidos diferentes durante la racha, incluyendo una ventaja de 61 puntos en Atlanta en el partido decisivo de esa serie de primera ronda del Este.

Rara vez en problemas

Los Knicks se han enfrentado a déficits de dos dígitos en sólo cuatro de los partidos, dos de ellos los dos primeros de esta Final de la NBA contra los Spurs. Estuvieron abajo por 14 en el primer partido y por 12 en el segundo.

También perdían por 12 ante Filadelfia en el tercer partido de las semifinales del Este y por 22 ante Cleveland en el primer partido de la final del Este.

Guerreros de la carretera

Nueva York está 8-0 en la carretera durante esta racha ganadora, el margen final en esos partidos -incluso con un partido de un punto del viernes allí- promediando un asombroso 21,5 puntos.

El único equipo en la historia de los Knicks con una racha más larga de victorias fuera de casa, ya sea en la temporada regular o en los playoffs, fue el equipo de 1969-70, que ganó 12 seguidas fuera de casa. Ese equipo ganó el primer título de la NBA de Nueva York.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.