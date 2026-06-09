Iván Gandía encestó 26 puntos y Rigoberto Mendoza agregó 25 para guiar anoche a los Santeros de Aguada a una sensacional y ajustada victoria 106-105 sobre los Osos de Manatí en un duelo que se decidió en el segundo final de la jornada del lunes del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Una güira de Jacob Wiley en el segundo final dio la victoria a los Santeros. Un segundo antes, un tiro en suspensión de Kristian Doolittle había colocado a los Osos en ventaja de uno.

Aguada resistió una destacada actuación ofensiva de Jameer Nelson Jr., quien lideró a los Osos con 26 puntos, mientras Kristian Doolittle aportó 22 y Tyquan Rolón sumó 19 tantos, cuatro rebotes y cinco asistencias.

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Los Santeros colocaron cinco jugadores en doble cifra y aprovecharon su profundidad ofensiva para mantenerse al frente durante buena parte de la noche. Gandía fue especialmente efectivo desde la línea de tres puntos al convertir seis de siete intentos, mientras Mendoza registró además siete rebotes y cuatro asistencias.

Cuando vas perdiendo de 1 punto a 1.5 sg del final...La increíble canasta de Jacob Wiley para dar la victoria a Aguada Santeros en Puerto Rico.



Baloncesto 🏀, el deporte más bonito e increíble del mundo, donde todo puede pasar hasta el último segundo.pic.twitter.com/PcmWK7xmT7 — Richi González Dávila (@RichiGDavila) June 9, 2026

John Jenkins III contribuyó con 21 puntos y Jacob Wiley añadió 17 unidades y cinco asistencias para Aguada, que también recibió 11 puntos desde el banco de Manuel Camper.

El encuentro contó con nueve cambios de ventaja y ninguno de los equipos logró despegarse de forma definitiva. Los Santeros dominaron durante 24:27 minutos de acción y alcanzaron una ventaja máxima de 11 puntos, pero Manatí respondió repetidamente para mantener el juego cerrado hasta los segundos finales.

Los locales sacaron provecho de los errores de los Osos, anotando 24 puntos tras pérdidas de balón y superando a Manatí 27-20 en puntos de rompimiento rápido. También dominaron 15-4 en puntos de segunda oportunidad gracias a una ventaja de 9-3 en rebotes ofensivos.

#BSNPR | 📊 TABLA DE POSICIONES: JORNADA #73



Así luce la tabla de posiciones del BSN tras finalizar la jornada de hoy lunes con victorias para los Santeros sobre los Osos:



🦎 Santeros suman su victoria número 12 de la temporada.



🐻 Osos sufren su revés número 17 tras caer en… pic.twitter.com/EEmozcHq56 — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) June 9, 2026

Cheick Diallo aportó 16 puntos y ocho rebotes para los Osos, que lanzaron para un sólido 65% de campo y anotaron 42 puntos en la pintura. Sin embargo, sus 13 pérdidas de balón resultaron costosas frente a una escuadra aguadeña que repartió 23 asistencias y cometió apenas ocho errores.

Con la victoria, los Santeros continúan fortaleciendo su posición en la recta final de la temporada regular.