Carlos Arroyo está al tanto de la situación que atraviesa el dominicano Chris Duarte en la Liga ACB de España con el Unicaja de Málaga y no descarta traerlo esta temporada al Baloncesto Superior Nacional (BSN) como uno de los tres refuerzos de los Vaqueros de Bayamón, si el club decide rescindir su contrato.

El Unicaja suspendió de empleo a Duarte por unas expresiones realizadas en sus redes sociales, en las que dejó saber su descontento con la manera en que estaba siendo utilizado por el dirigente español Ibon Navarro tras quedar fuera de la convocatoria para la semifinal de la Liga de Campeones de Baloncesto y ser elegido al día siguiente como parte del segundo quinteto del torneo.

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El club le otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus alegaciones y, el miércoles, 24 horas antes de la fecha límite, el exrefuerzo de los Vaqueros envió el escrito en respuesta a la sanción impuesta por el Unicaja. Sin embargo, medios españoles reportaron que el equipo ya decidió que Duarte no volverá a vestir su uniforme, aunque ambas partes todavía tendrían que negociar la rescisión de su contrato, vigente hasta junio de 2027.

“Claro, sí (estamos monitoreando la posibilidad de que Duarte sea dejado en libertad). Creo que Chris es una pieza bien importante en esta franquicia y sería una irresponsabilidad de nuestra parte no considerarlo. Igual, de su parte hay mucho interés, pero está en una situación en la que está atado a un contrato de dos años que tiene que respetar”, expresó el coapoderado de Bayamón en una entrevista con Primera Hora .

“Nosotros y él lo entendemos así, pero si surge una situación en la que él es dejado libre por x o y razón, entraríamos en una conversación más seria para ver si existe la posibilidad de volver a tenerlo”, continuó.

El dominicano Chris Duarte en la final de la Copa Internacional FIBA con el Unicaja de Málaga. ( HOW HWEE YOUNG )

Duarte llegó el pasado verano a Málaga como una firma que prometía ser de impacto en una de las ligas más competitivas del mundo tras su paso por la NBA y el BSN. Pero la realidad es que su rendimiento dejó mucho a deber al promediar apenas 10.5 puntos por juego. Una historia muy distinta a su experiencia en Bayamón, donde formó parte de un histórico trío de importados que dominó la campaña de principio a fin y lideró la ofensiva con una media de 19.5 puntos.

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Arroyo, a su vez, comentó que el escolta de 28 años nunca dio problemas durante su tiempo con los Vaqueros, por lo que lamenta la situación que vive actualmente en España bajo la dirección de Ibon Navarro, a quien el coapoderado de Bayamón también conoce. El puertorriqueño jugó en la temporada 2015-16 de la ACB con el FC Barcelona, así que tampoco está ajeno a la cultura del básquet español.

“Es una situación bien complicada. Un poco desilusionante que esté pasando por esa situación, al igual que el equipo. Chris fue un profesional en todo el sentido de la palabra con nosotros. Es una persona que queremos y respetamos mucho. Entendemos su talento, nos dio grandes momentos y fue pieza clave en ese campeonato”, sostuvo Arroyo.

“Es desilusionante ver que esa situación está pasando porque yo, de la misma manera que tengo buena relación con Chris, tengo también excelente relación con Ibon, el dirigente del Málaga. Entiendo la cultura de lo que es la ACB, su fanaticada y lo exigente que son allá. Yo espero que se resuelva la situación por el bien de ambas partes, pero sé que Chris es una gran persona y un gran jugador al que le falta mucho baloncesto por darnos”, abundó.

Cuesta arriba el retorno de McGee

Junto a Danilo Gallinari y JaVale McGee, Duarte ayudó a Bayamón a ganar su decimoséptimo campeonato en la llamada “liga más dura”. Gallinari decidió retirarse luego de conseguir su primer título como profesional, mientras que McGee firmó con los Hawks de Illawarra en la NBL de Australia y actualmente está militando con los Ducks de Beijing en la CBA de China.

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Este último podría ser eliminado el viernes en la mañana por los Sharks de Shanghái en las semifinales de la CBA, pero Arroyo admitió que considera su posible integración a los Vaqueros más complicada que la de Duarte debido a la cantidad de partidos que ha disputado en los pasados meses tanto en Australia como en China.

“McGee ha tenido un año bien largo. Salió de aquí a Australia y de Australia siguió para China, así que hay que ver cómo está de salud, cómo estamos en la tabla y si nos sentimos cómodos haciendo cambios si el equipo se ve muy bien entrando a los playoffs. Hay muchas cosas que considerar, pero siempre vamos a considerar a jugadores que le dieron tanto a la franquicia”, indicó el coapoderado de los Vaqueros.

JaVale McGee apunto de donquear frente a DeMarcus Cousins en la pasada temporada del BSN. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Una versión distinta de los Vaqueros

Con el retiro de Gallinari y los compromisos de Duarte y McGee en el exterior, Bayamón se vio obligado a buscar otros refuerzos y firmó a Xavier Cooks, Jae Crowder y Jaylin Galloway. Este trío de importados no ha presentado el mismo dominio que el del torneo anterior, pero sí ha sido lo suficientemente productivo para mantener a los Vaqueros en la cima de la Conferencia con marca de 15-9. Cooks ha sido el mejor con un promedio de 15.9 puntos por juego, seguido por Crowder con 14 y Galloway con 13.8.

“Siempre que ganas un campeonato hay muchas expectativas. Siempre que traes unos nombres de tanto poder genera expectativa entre los fanáticos. Creo que el año pasado fue un año de ensueño. Pudimos tener a Gallinari en su último año como profesional, ver a un JaVale McGee que todavía le falta mucho baloncesto y a un Chris Duarte que está en el mejor momento de su carrera ahora mismo”, señaló Arroyo.

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Jae Crowder, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón. ( BSN / José Santana )

“Nosotros nos enfocamos este año en estructurar un equipo de baloncesto que todo el mundo entienda sus roles y de lo que son capaces. Esta temporada hemos demostrado que somos un gran equipo, pero ha habido noches que no y nosotros entendemos eso. Es una temporada bien larga en una liga competitiva. Creo que el grupo de trabajo respondió cuando se le exigió y los refuerzos, al llegar tarde, se nos complicó ese proceso de química, pero no vamos a poner excusas”, agregó.

Los Vaqueros visitarán el sábado a los Osos de Manatí (8-12) en el Coliseo Juan Aubín “Bincito” Cruz.