David Rosario recibió múltiples ofertas para volver a dirigir en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) durante los seis años que estuvo en Nicaragua, pero ninguna lo convenció como la que le hicieron los Cangrejeros de Santurce hace una semana.

El presidente de operaciones Rolando Hourruitiner y el gerente general Edgar Padilla le ofrecieron la vacante que dejó Nelson Colón en Santurce el lunes, 11 de mayo, tras un decepcionante desempeño en la primera mitad del torneo.

Aún en la complicada situación en la que se encuentran los Cangrejeros, Rosario aceptó el reto de rescatar a un equipo en plena temporada por segunda ocasión en su carrera, tal y como hizo en 2003 con los Maratonistas de Coamo.

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“Es una experiencia más de vida deportiva, por decirlo así. Santurce es Santurce. Es una franquicia muy emblemática, juega en el coliseo más importante de Puerto Rico y ha sido un equipo ganador en las últimas tres décadas”, expresó el veterano dirigente en un aparte con la prensa antes de su debut frente a los Capitanes de Arecibo.

“Rolando y Edgar se comunicaron el lunes pasado conmigo. Me preguntaron si estaba disponible y les dije que sí, pero que podía viajar el jueves. Estuvimos hablando y el miércoles llegamos a un acuerdo. Fue algo que no esperaba, pero tengo mucho respeto por Rolando y Edgar. Me dijeron que me necesitaban acá y aquí estamos, reconociendo la posición donde está el equipo, pero con unos 14 partidos para poder definir”, abundó.

De cara a la jornada del miércoles, los Cangrejeros ocupan el sexto y último puesto de la Conferencia A del BSN con marca de 7-12. Perdieron siete de sus últimos 10 juegos y tampoco han podido defender el Clemente en siete de los 12 partidos que han disputado como local. Esta ha sido, sin duda, una de las grandes sorpresas del torneo, considerando que Santurce era percibido como uno de los favoritos al campeonato en la pretemporada.

Enfocado en mejorar la parte mental

Rosario impartió cinco prácticas con Santurce durante la pausa que tomó la campaña debido al Juego de Estrellas. Durante ese periodo, se reencontró con jugadores a los que ya había dirigido, como Walter Hodge Jr., Ángel Matías y Devon Jefferson. Sin embargo, más allá del aspecto táctico, explicó que se enfocó en trabajar la parte mental de los canasteros.

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“Hay que trabajar con la mente y la parte espiritual de los jugadores. Ellos son buenos jugadores, que han ganado campeonatos, y había que definir la parte de los importados, pero creo que la parte psicológica y emocional era lo más importante en ese momento. Habían perdido muchos juegos cerrados y tres seguidos como local”, compartió Rosario.

“A eso fue a lo que aboné. Hablé individualmente con cada uno de los jugadores en el aspecto colectivo. He buscado la manera de que ellos se sientan mejor, disfruten los entrenamientos, tengan compañerismo entre ellos y entiendan el momento en el que está el equipo, sobre todas las cosas. He estado contento en estos días porque las prácticas han sido muy buenas y me ha gustado muchísimo la manera en que han trabajado”, continuó.

Rosario confirmó que su cuerpo técnico estará conformado por Luis “Mandy” Cancel, Luis Camacho, Luis Cintrón y Alex Cintrón, los mismos asistentes que acompañaron a Colón en los últimos dos años en Santurce. Indicó que no le pidió a Hourruitiner que los cambiara porque pensaba que tenían la capacidad para ayudarlo en esta nueva etapa.

El dirigente David Rosario junto al asistente Luis Camacho. ( Cangrejeros de Santurce )

Rosario dirigió por última vez en el BSN en 2020, cuando salió de los Atléticos de San Germán en plena temporada por “diferencias económicas y contractuales” y por razones de “principio y ética como entrenador” con el grupo administrativo que manejaba la franquicia.

Ese año se trasladó a Nicaragua, donde ganó la Basketball Champions League con el Real Estelí. Al año siguiente, tomó las riendas de la selección de ese país, programa que ayudó a escalar hasta el puesto 80 del ranking mundial de la FIBA.

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No obstante, es considerado por muchos expertos como el entrenador indicado para asumir la dirección de los Cangrejeros en este difícil momento por su experiencia en el BSN, ya que ganó tres campeonatos con los Capitanes en 2008, 2010 y 2011. Asimismo, fue subcampeón con el quinteto de la Villa del Capitán Correa en 2007 y 2012. De hecho, Arecibo le dedicó esta temporada y, por cosas de la vida, su primer partido en seis años fue contra ellos.

“Pensé en eso hace unos minutos porque alguien me lo acordó. Me llamó y me dijo que era el primer entrenador al que le dedican una temporada y te enfrentas al equipo que te dedico la temporada. Yo estuve ocho años en Arecibo. Creo que es el más tiempo que he estado en una franquicia en el BSN y hubo buenos momentos allí, pero estoy en una buena franquicia, como son los Cangrejeros que siempre los he admirado a lo largo de mi carrera”, admitió Rosario.