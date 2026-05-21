Toa Baja. A solo días de sus dos conciertos en Puerto Rico, Nicky Jam visitó este miércoles la cancha de la séptima sección de la urbanización Levittown, en Toa Baja, para impartir junto a Carlos Arroyo una clínica de baloncesto a decenas de jóvenes.

El artista, cuyo nombre de pila es Nick Rivera, nació en Lawrence, Massachusetts, pero se crió en Toa Baja, donde pasó gran parte de su juventud jugando en las canchas de la cuarto, quinta y séptima sección de Levittown.

Las instalaciones quedaron devastadas tras el paso del huracán María en 2017, pero serán reconstruidas con fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), así como una aportación del cantante. En el caso de la cancha de la séptima sección, será pintada y llevará el nombre del cantante en el centro.

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“Yo regreso a casa literalmente porque me crié aquí en Levittown, donde hice mis primeros conciertos. Ahora que volví quise aportar a Levittown, que me dio tanto. Quería arreglar las canchas para los chamaquitos. Yo vi cómo quedó la cancha de la séptima sección después de María y me dio mucha nostalgia al ver que un muchacho no podía jugar porque era de noche y no había luz”, dijo Nicky Jam en una conferencia de prensa previo a la clínica.

“Ahora podemos reconstruir varias canchas para que los chamaquitos tengan donde jugar y eso es muy importante porque, si estas canchas no están, muchas veces pueden escoger otra cancha que no queremos. Queremos que los chamaquitos escojan la cancha correcta, que es la cancha del deporte”, continuó.

Carlos Arroyo durante una clínica de baloncesto en Levittown. ( Suministrada )

Arroyo estuvo a cargo del taller, tal y como lo hizo en octubre pasado en el residencial Llorens Torres previo al juego de pretemporada entre el Miami Heat y el Orlando Magic en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El gerente general de la Selección Nacional y coapoderado de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) contó que mantiene una amistad de años con Nicky Jam.

“Conectamos en Miami cuando se mudó de Colombia. Yo estoy para él y él está para mí. Hemos creado una relación bien bonita. Ha comido en mi casa y conoce a toda mi familia. Su grupo de trabajo son mis hermanos también y durante la pandemia estaba en casa todos los días. Llegó el punto que hasta tenía el código de la casa y entraba para jugar atrás en una cancha que tenemos”, rememoró Arroyo en un aparte con Primera Hora.

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“Me encantaría tener más tiempo de entrar en la comunidad. Siempre que puedo, trato de estar presente y compartir con los niños. A ellos les gusta a veces escucharme hablar de LeBron y exjugadores de la NBA. Yo fui parte de eso y poder llevar esa experiencia es lo que inspira”, abundó.

Nicky Jam se presentará el sábado y domingo en el “Choliseo” con dos funciones tituladas “El Regreso a Casa”, que marcarán sus primeros espectáculos en la isla en más de 10 años. La primera función está completamente vendida, pero aún quedan boletos disponibles para la segunda a través de Ticketera.