George Conditt IV sorprendió a Puerto Rico ayer, miércoles, al anunciar su retiro de la Selección Nacional apenas una hora después de finalizar el juego entre los Gigantes de Carolina-Canóvanas y los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el centro expresó su agradecimiento por la oportunidad de haber vestido el uniforme del seleccionado patrio, pero insinuó que no volverá a hacerlo en un extenso mensaje que cerró con la frase: “Recuerden que yo soy el payaso”.

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“Agradecido por haber tenido la oportunidad de vestir este uniforme por mi país. Ha sido un viaje. El número 1 se despide. Gracias, Eddie Casiano. Gracias al presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, por traerme cuando era un niño. Gracias a todos los entrenadores y jugadores con los que creé recuerdos. Recuerden que yo soy el payaso”, lee el escrito de Conditt IV.

George Conditt IV anuncia lo que parece ser su retiro de la Selección de Puerto Rico a través de un story en su cuenta de Instagram. @primerahora pic.twitter.com/3AsEtwgIjA — Joseph Reboyras (@Reboyras_) May 22, 2026

Poco después, el portal Catch and Shoot publicó un video en el que aparece el canastero, junto a su pareja, saliendo molesto del Coliseo Rubén Rodríguez y diciéndole a Alfredo “Piraña” Morales, miembro de la gerencia de los Vaqueros: “Eso es una falta de respeto después de todo lo que he hecho”.

Según personas consultadas por Primera Hora que estuvieron presentes al momento del incidente, Conditt IV se alteró luego de que la seguridad de Bayamón no le permitiera salir con su pareja por el túnel del Coliseo Rubén Rodríguez.

De acuerdo con dichas fuentes, ocurrió una situación similar con el jugador la última vez que los Gigantes visitaron el “Rancho”. No obstante, esto es una norma que el personal de seguridad de los Vaqueros aplica a todos los jugadores visitantes, sin discreción.

Publican video de George Conditt IV saliendo del Coliseo Rubén Rodríguez. Se escucha diciéndole a Alfredo Morales: “Eso es una falta de respeto después de todo lo que he hecho”. @primerahora



🎥 @catchandshootpr pic.twitter.com/TUH6q9icvf — Joseph Reboyras (@Reboyras_) May 22, 2026

Este medio trató de obtener declaraciones oficiales de la gerencia de los Vaqueros en torno a lo sucedido en el video difundido por Catch and Shoot, pero no recibió respuestas debido a la hora en que se produjo el incidente.

Conditt IV formó parte del Equipo Nacional que vio acción en la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027 el pasado 26 de febrero en el Coliseo Roberto Clemente.

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En el primer partido ante Canadá, el pívot de 25 años sufrió una distensión en la pantorrilla de grado dos que no le permitió jugar en el segundo contra Bahamas. De hecho, esta lesión provocó que se perdiera gran parte de la primera mitad de temporada del BSN.

Puerto Rico tiene previsto enfrentar a Canadá el 3 de julio y a Bahamas el 6. Con el retiro de la Selección Nacional de Conditt IV, el gerente general Carlos Arroyo se verá obligado a buscar un nuevo centro que llene ese vacío, como Tai Odiase e Ysmael Romero.