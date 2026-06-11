Manuel Cintrón Sentmanat, hijo del veterano entrenador de baloncesto Manolo Cintrón, falleció anoche a los 30 años, según lo ha publicado su padre a través de las redes sociales.

Cintrón, actual asistente de los Atléticos de San Germán y exdirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook para dar a conocer la noticia.

“Hoy mi corazón está roto. Vuela alto hijo querido”, escribió.

“Te voy a extrañar. Te veo pronto. La prueba más dura de mi vida. Chucho te amo”, agregó.

La publicación ha provocado múltiples expresiones de solidaridad de parte de figuras vinculadas al baloncesto puertorriqueño, así como de amistades y allegados de la familia.

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Manolo Cintrón ( Suministrada / Facebook )

Cintrón Sentmanat residía en Toa Baja junto a su pareja y se encontraba próximo a completar sus estudios universitarios, con su graduación programada para las próximas semanas.

Un reporte de la Policía ha indicado que la causa de muerte al parecer ha sido por privación de la vida. El joven residía en Sabana Seca en Toa Baja.

Hay ayuda

Si usted u otra persona se encuentra en crisis, ya sea un familiar, conocido o desconocido, no ignore la situación; tome sus planteamientos en serio y llame a la Línea PAS.

La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, responde a personas de comportamiento suicida, seguidos de otros problemas de salud mental como la depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Para acceso rápido, llame al teléfono 9-8-8 o al 1-800-981-0023. La comunidad sorda, tiene accesible el servicio de vídeo llamada marcando el (787) 615-4112.

Además, quienes lo prefieran, también hay un chat en líneapas.assmca.pr.gov.