Nueva York. Para los Knicks de Nueva York, una espera de 53 años para volver a ganar un campeonato podría haberse decidido en tan solo cuatro segundos y medio.

Y que quede claro: los Knicks nunca olvidarán esos cuatro segundos y medio. Ni tampoco los Spurs de San Antonio.

La situación: cuarto partido de la Final de la NBA. Los Knicks pierden por un punto en un partido en el que llegaron a ir perdiendo por hasta 29 puntos. Piden un tiempo muerto cuando quedan 5.7 segundos, justo cuando José Alvarado estuvo a punto de cometer una violación de campo trasero que habría costado la posesión a los Knicks.

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OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



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Esto es lo que pasó.

Quedan 5.7 segundos... comienza la jugada

Llega el tiempo pedido y Josh Hart, de Nueva York, está desconsolado. Se culpa a sí mismo por haber fallado un tiro en el otro extremo de la cancha, lo que permitió a Stephon Castle, de San Antonio, anotar dos tiros libres que dieron a su equipo una ventaja de 106-105.

“Estoy ahí sentado, esperando a que mis chicos hagan una jugada”, dijo Hart.

OG Anunoby saca de banda para los Knicks. Los Spurs deciden no colocar a ningún defensor que le tape la visión, utilizando a sus cinco jugadores para marcar a los cuatro que se movían por la cancha por parte de Nueva York. Jalen Brunson se zafa de un par de defensores, entre ellos Victor Wembanyama, de los Spurs, el Jugador Defensivo del Año de la liga, y recibe el pase de saque cerca de la línea central.

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Quedan 4.3 segundos... Brunson lanza

Brunson da un bote y lanza desde unos 9.5 metros, por encima del brazo izquierdo extendido de Wembanyama. El tiro, que permanece en el aire unos 1.2 segundos, falla y golpea el aro. Se queda corto, y el balón rebota en el aro y sale disparado hacia arriba.

Anunoby —sin nadie que se interponga en su camino— sale disparado desde la línea de tres puntos hacia la zona, por si acaso.

“Simplemente me lancé y me caí”, dijo Anunoby. “Intenté hacer un mate con un toque o algo así. El balón me pasó por encima de la cabeza, así que no pude hacer el mate. Así que intenté meterlo con un toque suave”.

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A falta de 2.5 segundos, Anunoby salta. Los Spurs han bloqueado a varios jugadores de los Knicks, entre ellos Karl-Anthony Towns. Pero nadie presta atención a Anunoby, que se coloca por delante de Dylan Harper y Devin Vassell, de los Spurs.

“Estaba defendiendo el primer tiro”, dijo Wembanyama. “Me di la vuelta y lo vi ahí arriba. Eso fue todo lo que vi”.

Quedan 2.0 segundos... Anunoby toca el balón

Anunoby lanza el brazo derecho al aire mientras salta, justo fuera del alcance de Vassell, que también está en el aire. Consigue tocar el balón con el pulgar y un par de dedos, con la esperanza de desviarlo hacia el aro, y lo consigue.

“La mano derecha de Dios”, así la llamó Towns.

Anunoby cae al suelo. El balón rebota en la parte delantera del aro. Brunson levanta el puño. El Garden espera.

Quedan 1.2 segundos... “¡Es un auténtico caos aquí en el Garden!"

El comentarista Mike Breen pensó que el triple de Brunson entraría. Al final, Breen gritó: «¡Esto es una locura aquí en el Garden! ¡No se lo pueden creer!», cuando el tiro de Anunoby atravesó la red.

Hart —que también falló una bandeja que habría dado la ventaja en los últimos instantes— nunca podrá agradecérselo lo suficiente.

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“Quiero dedicarle unas palabras especiales a OG, tío”, dijo Hart. “Me ha ahorrado, al menos en este partido, toda una vida de remordimientos”.

Si el rebote del tiro fallido de Brunson hubiera rebotado en otra dirección, Anunoby no habría llegado a tiempo.

“Rebotó en el aro como debía”, dijo Harper. “La tocó como debía. Entró. Podría ponerme a pensar: ‘Ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho aquello’. Pero, al fin y al cabo, él tocó el balón y entró“.

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Esa ventaja de un punto fue la mayor que tuvieron los Knicks en toda la noche.

Era justo lo que necesitaban.

“Esa tiene que ser la jugada más emblemática de la historia del baloncesto neoyorquino”, afirmó el entrenador de los Knicks, Mike Brown. “Yo no soy vosotros. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Pero fue sencillamente increíble”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.