La primera fiesta inaugural y ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar a las 1:30 p.m., contará con un gran cartel de estrellas internacionales encabezado por Shakira y Burna Boy.

El espectáculo se celebrará en el estadio Azteca de la Ciudad de México, como antesala para el partido inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Quiénes actuarán en la fiesta inaugural:

Shakira (quien junto a Burna Boy interpretará el tema oficial “Dai Dai”)

Alejandro Fernández

Belinda

J Balvin

Maná

Los Ángeles Azules

Danny Ocean

Lila Downs

Tyla

Andrea Bocelli y la estrella de K-Pop EJAE