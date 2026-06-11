¿Qué artistas cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026?
El espectáculo se celebrará en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
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La primera fiesta inaugural y ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar a las 1:30 p.m., contará con un gran cartel de estrellas internacionales encabezado por Shakira y Burna Boy.
El espectáculo se celebrará en el estadio Azteca de la Ciudad de México, como antesala para el partido inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica.
Quiénes actuarán en la fiesta inaugural:
Shakira (quien junto a Burna Boy interpretará el tema oficial “Dai Dai”)
Alejandro Fernández
Belinda
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