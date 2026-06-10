Auburn, Alabama. Lionel Messi está listo para su sexta Copa Mundial.

Tras recuperarse de una lesión muscular, el capitán de la vigente campeona del mundo jugó 20 minutos y marcó un gol de penalti en la victoria por 3-0 de Argentina sobre Islandia el martes, en su último partido de preparación antes del Mundial.

Messi, recuperado de la fatiga muscular y de una leve distensión en el isquiotibial izquierdo que sufrió en su última aparición con el Inter de Miami el 24 de mayo, empezó el partido desde el banquillo.

A pocos días de cumplir 39 años y de disputar su sexta Copa del Mundo, Messi ingresó en el minuto 70 y marcó de penal luego de que Lautaro Martínez recibiera una falta dentro del área.

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Messi, máximo goleador histórico de la selección argentina con 117 tantos, transformó el penalti con un zurdazo alto en el minuto 72.

Argentina, que busca su cuarto título mundial tras los conseguidos en 1978, 1986 y 2022, abrirá su participación en el torneo contra Argelia el 16 de junio en Kansas City, en el Grupo J, en el que también figuran Austria y Jordania.

Era el segundo partido entre ambas naciones. El primero fue en el Mundial de 2018, cuando el conjunto europeo logró un empate a uno en el que Messi falló un penalti.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.