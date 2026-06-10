Washington. Si el presidente Donald Trump viene al partido, apuesta por el equipo visitante.

Por lo general, ganarás dinero, al menos si se mantiene la historia reciente.

Los Knicks de Nueva York, tras dos victorias seguidas en la final contra los Spurs de San Antonio, perdieron en casa 115-111 el lunes por la noche con Trump, un viejo aficionado al equipo de la NBA de la Gran Manzana, en una suite de lujo del Madison Square Garden.

De igual modo, puede que haya tenido un papel gafe para los Nationals de Washington de la MLB durante su primer mandato, cuando el equipo local perdió el quinto partido de la Serie Mundial ante los Houston Astros por 7-1.

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En noviembre, el presidente estuvo presente cuando los Commanders de Washington de la NFL recibieron a los Lions de Detroit, y los visitantes se impusieron por 44-22. El presidente también estuvo presente en Bethpage Black cuando Europa derrotó al equipo de golf estadounidense en la Ryder Cup del otoño pasado.

President Trump is in attendance for Game 3 in New York.



He's the first sitting U.S. President to attend an NBA Finals game. pic.twitter.com/sHdRNArzUu — ESPN (@espn) June 9, 2026

Es una ironía flagrante para un presidente fanático del deporte, pero también especialmente obsesionado por ganar.

Trump menciona con frecuencia sus propias victorias electorales, incluso presumiendo de una victoria en 2020 sobre Joe Biden que nunca llegó a producirse, y promociona su historial de apoyos a candidatos republicanos vencedores en las primarias. Su afición por el deporte también le lleva a veces a territorio hostil, incluido el muy demócrata Manhattan, donde su sola presencia provocó abucheos antes del inicio del tercer partido.

La Casa Blanca calificó de “tontería” la sugerencia de que la asistencia de Trump podría no ser un buen augurio para los equipos locales y le llamó “el presidente del pueblo.”

“El presidente Trump es el mayor defensor de los deportes de cualquier presidente en la historia de Estados Unidos, y los ama”, dijo la portavoz Olivia Wales en un comunicado.

Para ser justos, la asistencia de Trump no garantiza que el equipo local pierda.

El pasado septiembre, los Yankees de Nueva York ganaron a los visitantes Tigers de Detroit por 9-3 mientras el presidente conmemoraba el 24 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Trump también estuvo presente el pasado otoño en Baltimore, cuando la Marina derrotó al Ejército por 17-16, cuando los Midshipmen eran técnicamente el equipo local, aunque la Marina no jugaba en su estadio de Annapolis (Maryland).

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También ha asistido a muchos acontecimientos deportivos en los que la ventaja de jugar en casa no es un factor.

Así ocurrió con su asistencia al Abierto de Estados Unidos en septiembre y a la Super Bowl de 2025 en Nueva Orleans, donde los Eagles de Filadelfia vencieron a los Chiefs de Kansas City, así como a las 500 Millas de Daytona de ese año. Lo mismo ocurrió con los campeonatos de lucha de la NCAA de 2025 en Filadelfia y la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford (Nueva Jersey).

Tampoco será un problema el domingo, cuando el Jardín Sur de la Casa Blanca acoja un espectáculo de UFC con motivo del 80 cumpleaños de Trump.

Sin embargo, si la tendencia se mantiene, puede que no sean buenas noticias para la selección estadounidense en la Copa Mundial, que se inaugura el jueves.

En cualquier caso, en la historia moderna del torneo, los estadounidenses nunca han pasado de la semifinal, y esta vez tendrán que enfrentarse a un Trump que desempeña un papel destacado en la organización del certamen. Ha prometido asistir a la final y entregar el trofeo al equipo ganador.

Culpan a Trump de la derrota de Nueva York

Algunos aficionados de los Knicks han culpado al presidente de la derrota en el tercer partido, a pesar de que su equipo sigue liderando la serie. El cuarto partido también se jugará en Nueva York el miércoles, aunque esta vez no se espera que Trump asista.

El gobernador de California, Gavin Newsom, probable candidato demócrata a las elecciones presidenciales de 2028 y rival frecuente del presidente, retomó juguetonamente el tema de Trump como gafe, reenviando un post anterior de la Casa Blanca en X en el que se declaraba “Llámalo el efecto Trump” junto a un debate sobre la derrota de los Knicks.

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El analista de ESPN Stephen A. Smith -él mismo mencionado como posible futuro aspirante a la presidencia- sugirió antes del tercer partido que sería culpa de Trump si los Knicks no ganaban. Después, dijo: “Lo que temía que pasara acabó pasando”.

“El presidente desbarató nuestro mojo”, dijo Smith, seguidor de los Knicks desde hace tiempo, antes de añadir: “El hombre estropeó las cosas”.

Preguntado tras el partido sobre la posibilidad de que Smith le culpara de una derrota de los Knicks, Trump descartó las aspiraciones políticas del comentarista y cuestionó su inteligencia.

“Creo que es un buen tipo. Pero se necesita cierta aptitud para presentarse a presidente”, dijo Trump a los periodistas antes de embarcar en el Air Force One para su vuelo de regreso a Washington a primera hora del martes.

“Se necesita un alto coeficiente intelectual. No estoy seguro de que Stephen lo tenga”, dijo. “De hecho, no creo que lo tenga”.

Los abucheos frecuentes no han alejado a Trump

Antes de dedicarse a la política, Trump, natural del barrio neoyorquino de Queens, asistía con frecuencia a los partidos de los Knicks, a veces sentado junto a la cancha. Sin embargo, su regreso al Garden provocó largos y sonoros abucheos cuando su rostro apareció en la pantalla gigante durante el himno nacional.

De hecho, ha sido abucheado en repetidas ocasiones, aunque tiene más que ver con su política que con cualquier papel que pueda tener en gafar al equipo local. Trump fue abucheado en el partido de las Series Mundiales de los Nationals y durante el partido de los Commanders y el Abierto de Estados Unidos. En algunos actos ha sido vitoreado y la reacción del público también puede ser variada, aunque es probable que Trump se limite a reclamar un recibimiento más amistoso del que realmente tiene.

Tras el partido de los Knicks, el presidente trató de sugerir que los abucheos eran “creo que en su mayoría vítores”. La Casa Blanca intentó igualmente convertir el incidente en una demostración de fuerza política, publicando una foto de Trump en el partido con la leyenda “Rey de Nueva York”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.