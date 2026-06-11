Nueva York. Los Knicks de Nueva York completaron el miércoles una remontada histórica para colocarse al borde de su primer campeonato de la NBA desde 1973 al vencer por 107-106 a los Spurs de San Antonio.

OG Anunoby encestó un tapeo tras un triple fallado por Jalen Brunson con 1.2 segundos en el reloj, lo que le dio a los Knicks una ventaja de 3-1 en las Finales de la NBA. Nueva York llegó a estar abajo por 29 puntos en el partido.

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

Al principio parecía imposible, cuando los Spurs se fueron al descanso con una ventaja de 27 puntos. Pero Brunson ayudó a los Knicks a remontar con 36 puntos y Anunoby terminó con 33.

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El quinto partido se jugará el sábado por la noche en San Antonio.

Ningún equipo había remontado una desventaja de más de 24 puntos en un partido de las finales, cuando Boston lo hizo contra los Lakers en 2008, desde que la NBA comenzó a registrar jugada a jugada los cuatro cuartos en detalle en 1997. Los Spurs lideraban 81-52 en el tercer cuarto.

Los Knicks vieron truncada su racha de 13 victorias consecutivas en el tercer partido y parecían encaminarse a una segunda derrota consecutiva durante la primera mitad, cuando Victor Wembanyama y los Spurs lograron la mayor ventaja al descanso en unas Finales de la NBA por parte de un equipo visitante.

Pero los jóvenes Spurs, que encestaron 11 de sus primeros 16 triples, se enfriaron en la segunda mitad, anotando solo tres de 17 intentos desde la línea de tres puntos, mientras que los Knicks los superaron por 58-30.

Los fanáticos eufóricos dentro del Madison Square Garden cantaron al unísono “Don’t Stop Believin’” de Journey pocos minutos después de presenciar algo que parecía casi imposible.

Wembanyama anotó 24 puntos y capturó 13 rebotes, pero solo encestó nueve de 25 tiros de campo.