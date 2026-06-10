Bayamón. Los Capitanes de Arecibo perdieron su identidad desde la inesperada partida del refuerzo australiano Jack McVeigh.

El estelar importado salió de Arecibo a finales de mayo, luego de que el club Cairns Taipans de la NBL de Australia ejerciera una cláusula en su contrato que le permitía reclamar al jugador.

Esto como medida preventiva, ya que tiene un acuerdo multianual millonario en su país y múltiples importados australianos han sufrido lesiones esta temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Nunca fue un secreto que la baja del delantero era una sensible para Arecibo, pero quizá pocos imaginaron su verdadero impacto.

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Desde su partida, los Capitanes atraviesan una racha de derrotas que se extendió el martes a cinco con un abultado revés por una diferencia de 42 puntos ante los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“Con la salida de Jack perdimos más que un jugador”, confesó el dirigente de Arecibo, Juan Cardona, a preguntas de Primera Hora después del juego.

“Perdimos la vibra, la energía, el espacio. Pero nada… Yo quiero adversidad. Nadie ve una película que todo está bien. Hay que ver cómo reaccionamos a la adversidad. El camerino está junto, aunque ahora mismo estamos mal, pero vamos bien”, continuó.

McVeigh promedió 20.4 puntos, 5.7 rebotes y 3.7 asistencias en 19 partidos con los Capitanes. Era la bujía ofensiva de la rotación de Cardona y quien mantenía al quinteto unido en momentos de adversidad dentro y fuera de la cancha.

Jack McVeigh en un juego de la temporada 2026 del BSN con los Capitanes de Arecibo. ( BSN / José Santana )

Aunque sigue siendo el cuarto mejor equipo ofensivo de la liga con 92.8 unidades por cotejo, Arecibo acumula una media de apenas 83 tantos durante esta seguidilla negativa. Además, ha permitido más de 100 puntos en cuatro de sus últimos cinco partidos.

“Nos caímos de un risco. Perdimos ritmo, pase y estructura. Pero esa es la vida de nosotros: arreglarnos y bregar con lo que hay. A eso nos han caído unas lesiones que no esperábamos. A nosotros nos pagan por manejar el desastre. Uno no puede tapar el cielo con la mano y ahora mismo es un desastre, pero para eso es que nos pagan”, comentó Cardona.

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Los Capitanes salieron al tabloncillo del Coliseo Rubén Rodríguez para enfrentar a los Vaqueros con un plantel diezmado, sin seis jugadores disponibles. Derrick Walton Jr., refuerzo armador de Arecibo, no pudo jugar por una lesión en la espalda que sufrió el domingo en la derrota contra los Atléticos de San Germán.

Asimismo, estuvieron fuera Rafael Pinzón (rodilla), Justin Reyes (golpe en la cabeza), Juan Pablo Piñeiro (abductor), Emmy Andújar (pantorrilla). Cardona, a su vez, dijo que Andújar será el que más tiempo tardará en volver a cancha debido a la gravedad de su lesión.

Alfonso Plummer ya se reportó a los Capitanes y estuvo presente en Bayamón, pero no vio acción debido a una infección en la garganta. El escolta compartió a Primera Hora que debutará el jueves ante los Santeros.

Los Capitanes tienen 10 partidos restantes de la temporada regular en los próximos 19 días, un reto gigantesco para un equipo que atraviesa su peor momento en lo que va del torneo. Arecibo está consciente de esto y no descarta hacer algún cambio en su trío de importados en busca de mantener a flote el barco.

Abiertos a cambiar sus refuerzos

Actualmente, los refuerzos de los Capitanes son Walton Jr., Timothy Soares y Cady Lalanne, quien llegó en sustitución de McVeigh. Lalanne, a diferencia del australiano, no ha impactado en ningún lado de la cancha y acumula una media de apenas 11 unidades y seis capturas en los cinco encuentros que ha disputado.

“Nosotros teníamos unos nombres (refuerzos) y ahora no están, pero nosotros tenemos a los mejores. Tenemos a Gaby (Miranda, director de Operaciones) y a Baeza (apoderado), así que yo no me preocupo. Es cómo vamos a salir de esta racha: rotos y señalándonos o unidos y más fuertes porque sabemos la misión que tenemos desde el día uno”, señaló el técnico.

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“Nos reuniremos y hablaremos (sobre si haremos cambios de refuerzos). La idea era traer a alguien parecido a Jack, pero no había nadie disponible en ese momento y Cady tuvo mucho éxito en Puerto Rico”, abundó.

Timothy Soares, de los Capitanes de Arecibo, reacciona a una jugada durante el partido contra los Vaqueros de Bayamón. ( BSN / José Santana )

Lalanne fue parte del equipo campeón de los Capitanes en 2016 y también vio acción con el quinteto en la temporada 2027. Soares, por su parte, promedia 15.9 puntos y 7.4 rebotes por cotejo, mientras que Walton Jr. presenta una media de 12.6 unidades y 8.8 asistencias.

El próximo partido de Arecibo será el jueves, cuando reciban a Aguada en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.