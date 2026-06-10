Poco después de que Tremont Waters anunciara su retiro de la Selección Nacional de Baloncesto este miércoles, el gerente general del combinado patrio, Carlos Arroyo, reaccionó a la decisión a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“Gracias por tu compromiso a nuestra Selección. Habrá un antes y un después de TW. One of the best to ever do it (Uno de los mejores que lo ha hecho). #51”, escribió Arroyo junto una fotografía de Waters luciendo el uniforme de Puerto Rico.

Mensaje de Carlos Arroyo tras el retiro de Tremont Waters de la Selección Nacional. ( Captura )

El armador, quien debutó con la isla en el AmeriCup 2022 y rápidamente se convirtió en una de las piezas principales del conjunto, anunció su fin con el quinteto patrio mediante una extensa carta publicada en sus redes sociales. Waters no jugaba con Puerto Rico desde los Juegos Olímpicos París 2024 tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles días antes de la tercera ventana clasificatoria al AmeriCup 2025.

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La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) había incluido a Waters en la preselección de 24 jugadores anunciada el pasado viernes para la tercera ventana clasificatoria de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027. Puerto Rico enfrentará a Canadá el 3 de julio y a Bahamas el 6 de julio, ambos como visitante, en compromisos correspondientes al Grupo B.

Los boricuas llegan a la ventana con marca de 1-3, empatados con Bahamas en la clasificación. Una victoria sobre los bahameños colocaría al conjunto boricua en una posición favorable para asegurar su avance a la segunda ronda del proceso clasificatorio hacia el Mundial, que se celebrará en Catar.

Previo a su decisión, fuentes cercanas a Waters le comunicaron a Primera Hora que el canastero no tenía intención de hablar acerca de la Selección Nacional. Según reportes, el armador está descontento con el programa nacional desde que pidió un tratamiento de crioterapia (tina de hielo) en el Repechaje Olímpico, celebrado en julio de 2024, y el personal de la FBPUR no pudo proveerlo de inmediato.

El retiro de Waters ocurre, además, poco más de un mes de que George Conditt IV generara incertidumbre sobre su futuro con la escuadra. El centro publicó y posteriormente eliminó varios mensajes en redes sociales que fueron interpretados como una despedida del equipo, luego de un altercado a la salida del Coliseo Rubén Rodríguez tras un partido del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Gigantes de Carolina-Cánovanas y los Vaqueros de Bayamón.

Arroyo es el coapoderado de los Vaqueros.

Posteriormente, el presidente de la FBPUR, Yum Ramos, aseguró a este medio que la situación había sido atendida y resuelta con el jugador.

El periodista Joseph Reboyras colaboró en esta historia.