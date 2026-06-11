Tras varios años de preparación, por fin ha llegado el Mundial de Fútbol 2026 de eslalon gigante.

El torneo de este año en Estados Unidos, México y Canadá se ha ampliado a 48 selecciones, que disputarán un número récord de 104 partidos en 16 estadios a lo largo de 39 días.

México dará el pistoletazo de salida el jueves, cuando se enfrente, como claro favorito, a Sudáfrica en la capital mexicana. El segundo partido del día, también del Grupo A, enfrentará a Corea del Sur y a la República Checa en Guadalajara, al oeste de México.

Canadá y Estados Unidos disputarán sus primeros partidos el viernes. Los canadienses se enfrentarán a Bosnia-Herzegovina en Toronto, mientras que los estadounidenses se medirán a Paraguay en Inglewood, California.

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México parte como claro favorito frente a Sudáfrica

Con el apoyo del público local y una ceremonia inaugural repleta de estrellas —entre las que se incluyen actuaciones de Andrea Bocelli y artistas nacionales como Alejandro Fernández y Maná—, México espera obtener mejores resultados que en el Mundial de 2022, cuando no logró superar la fase de grupos por primera vez desde 1978. El Tri contará con el experimentado delantero Raúl Jiménez y el prometedor centrocampista Gilberto Mora, de tan solo 17 años. El portero Guillermo Ochoa disputará su sexto Mundial, una cifra sin precedentes. Sudáfrica, por su parte, disputa su cuarto Mundial y el primero desde que organizó el torneo en 2010.

Los partidos en México se disputarán a gran altitud. El Estadio Azteca se encuentra a unos 2.240 metros (7.300 pies) sobre el nivel del mar. Guadalajara tiene una altitud de unos 1.570 metros (5.130 pies), por lo que los equipos visitantes tendrán que adaptarse a los efectos de la altitud.

Sudáfrica entrenó ayer miércoles en el estadio en el que inaugurarán el Mundial hoy jugando ante México. ( Eduardo Verdugo )

Corea del Sur busca repetir el éxito del Mundial de 2022

Corea del Sur es una de las mejores selecciones de Asia y se ha clasificado para 11 torneos consecutivos desde 1986. Los surcoreanos llegaron a octavos de final en 2022, donde cayeron derrotados ante Brasil.

El capitán Son Heung-min, de 33 años, podría estar disputando su último Mundial. La República Checa vuelve al mayor escenario del fútbol por primera vez en 20 años.

Los precios del Mundial se disparan

La FIFA se ha visto sometida a una enorme presión debido al elevado precio de las entradas y a unas tácticas de venta que, según los aficionados, han sido aún peores.

Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey —estado en el que se disputarán ocho partidos, incluida la final— anunciaron el mes pasado una investigación sobre las prácticas de venta de entradas de la FIFA y sus posibles infracciones de la legislación en materia de protección del consumidor.

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Algunas entradas para la final del 19 de julio alcanzan un precio de casi 33,000 dólares.

Jugadores de la República Checa entrenan para su partido de esta noche ante Corea del Sur en Guadalajara. ( Moises Castillo )

Escepticismo bipartidista hacia Infantino y la FIFA en EE. UU.

En medio de una profunda división en Estados Unidos, pocas cosas unen tanto a los responsables políticos de ambos partidos, al margen de la Casa Blanca, como el escepticismo hacia Gianni Infantino y la FIFA, el organismo rector del deporte más popular del mundo.

Es un sentimiento que trasciende las divisiones partidistas y se extiende desde Washington hasta las capitales estatales.

Alcaldes demócratas como Zohran Mamdani, de Nueva York, y Karen Bass, de Los Ángeles, se han pronunciado en contra del precio de las entradas. El senador republicano por Indiana, Todd Young, quien jugó al fútbol en la Academia Naval de Estados Unidos, afirmó que la FIFA ha estado «desconectada de la gente común en todo el mundo».

Más noticias del Mundial

El Mundial en cifras: 104 partidos, 48 selecciones y 3 países anfitriones lo convierten en el mayor de la historia.

Los jugadores de Irán lucieron insignias en homenaje a las víctimas de un ataque aéreo contra una escuela.

El árbitro somalí al que se le negó la entrada a Estados Unidos es recibido en su país como un héroe.

Las celebraciones del Mundial chocan con las tensiones sociales en México a pocas horas del inicio del torneo.

Los apostantes se arriesgan al apostar por una improbable victoria de Estados Unidos en el Mundial, aunque Francia y España siguen siendo las favoritas.

Estadísticas del día

Solo ocho países han ganado el Mundial y seis de esas selecciones han conquistado el título en varias ocasiones, encabezadas por los cinco títulos de Brasil. Las únicas naciones que han conseguido su primer título en las últimas 11 ediciones fueron Francia, como anfitriona en 1998 —el primero de sus dos campeonatos— y España en 2010.

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Seis campeones defensores no han logrado superar la fase de grupos, incluidos tres en las últimas cuatro ediciones. Francia volvió a la final en 2022, pero Italia (2010), España (2014) y Alemania (2018) quedaron eliminadas antes de las rondas eliminatorias.

El surcoreano Son es uno de los jugadores más destacados de la historia de la selección nacional. Sus 144 partidos internacionales lo sitúan en primera posición, y solo necesita dos goles para igualar el récord de 58 goles de Cha Bum-kun.

Con tan solo 17 años, el mexicano Gilberto Mora es el jugador más joven de las plantillas de los 48 equipos que disputan el torneo. Podría convertirse en el segundo jugador más joven en marcar un gol en la historia del Mundial, solo por detrás de la leyenda brasileña Pelé, que tenía 17 años y 239 días cuando anotó en 1958. ___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.