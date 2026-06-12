Los Indios de Mayagüez viven una realidad muy distinta a la que enfrentaban a estas alturas de la temporada pasada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Esta vez, Mayagüez no figura como el líder de la Conferencia B y se encuentra luchando por uno de los tres cupos restantes a la postemporada en su sección, luego de que los Atléticos de San Germán aseguraran su clasificación.

El panorama de los Indios tampoco es uno alentador basado en sus más recientes resultados. Mayagüez ha perdido ocho de sus últimos 10 juegos, incluyendo una derrota el jueves ante los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente que los envió a la quinta posición de la Conferencia B.

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“Ha sido una temporada atípica, pero nos hemos mantenido luchando porque aquí nadie se va a quitar. Solo estamos pensando en clasificar. Una vez estemos dentro, nosotros sabemos de lo que somos capaces de hacer”, dijo el dirigente de los Indios, Iván “Pipo” Vélez, a preguntas de Primera Hora después del partido.

Con marca de 10-16, Mayagüez está prácticamente empatado con los Leones (11-17), pero bajó de puesto debido a que Ponce tiene un mejor porcentaje de victorias. Los Indios, en cambio, han superado a los Leones en dos de los tres encuentros que han disputado en lo que va del torneo.

El sábado será su cuarto y último duelo de la temporada regular. Un triunfo en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez le permitiría a los Indios recuperar el cuarto lugar de la Conferencia B, lo que convierte este juego en uno sumamente importante para las aspiraciones de ambos equipos.

“Cada juego es crucial, pero ese vale dos porque es contra el equipo con el que estamos peleando la clasificación. Tenemos ese juego con Ponce y dos más con Aguada después. A mí me quedan muchos juegos y a ellos (Ponce) les quedan seis”, comentó Vélez.

“Mientras yo gane y me ocupe de mis problemas, no tengo que esperar que más nadie gane porque tengo menos derrotas. Tengo que ocuparme de mí mismo y no preocuparme por los demás. Ese juego en casa contra Ponce hasta a ustedes los pongo a jugar. Esa es la temporada”, abundó.

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Nathan Sobey promedia 20.3 puntos y 7.5 asistencias por juego con los Indios de Mayagüez. ( BSN / José Santana )

Con ocho partidos restantes antes de la postemporada, el entrenador mayagüezano está consciente de que la clasificación está en las manos de la tribu. Sus últimos compromisos serán contra Ponce, Aguada (2), San Germán (2), Caguas, Carolina-Canóvanas y Santurce.

Mala suerte con sus refuerzos

Lo cierto es que el camino tampoco ha sido fácil para Mayagüez. Además de lesiones como las de Carlos Yao López y Josué Erazo que afectaron la rotación, los Indios no la pegaron con sus refuerzos como en la temporada anterior.

Tenían en mente comenzar la campaña con un trío de importados compuesto por Sam Waardenburg, Nathan Sobey y Tyrell Harrison, pero problemas con los visados de los últimos dos provocaron que no estuvieran disponibles desde el arranque. Waardenburg fue el único que pudo jugar desde la primera jornada y lo acompañaron Miye Oni y Kevin Allen.

Oni fue cambiado a los Osos de Manatí por los derechos de Jared Sullinger cuando Sobey estaba por debutar, pero Allen fue un desastre que apenas duró dos juegos en Mayagüez.

Por las filas de Vélez también pasaron jugadores como Davon Jefferson y Thomas Robinson, pero estos fueron cortados y actualmente los Indios son reforzados por Sobey, Harrison y Eugene German. Quizá la mayor decepción fue Waardenburg, quien promedió 13.7 puntos, 7.3 rebotes y 3.6 asistencias por partido a un año de quedar finalista al premio de Jugador Más Valioso. Mayagüez lo sustituyó por Germán.

“Sam tuvo una lesión en un pie y, cuando llegó, estaba recuperado, pero no al 100 por ciento. Esperamos que se recuperara, pero hizo tres puntos y dos rebotes en un juego. Eso pasó en dos juegos corridos. Él mismo dijo: ‘Ya no puedo’. Fue un caballero porque fue sincero y dijo que no podía seguir jugando”, compartió el dirigente.

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“Se unió eso a la lesión de Erazo. Hemos jugado un juego hasta con un solo refuerzo y mi grupo nativo no es el de Santurce o de Bayamón, que se puede dar el lujo de eso. Mi equipo depende en gran parte de los refuerzos. Cuando nosotros tenemos los tres refuerzos al mismo tiempo, competimos con cualquier equipo”, añadió.

Sam Waardenburg, exrefuerzo de los Indios de Mayagüez. ( BSN / José Santana )

Sobey no estuvo disponible el jueves ante los Cangrejeros por una enfermedad estomacal, pero Vélez aseguró que tendrá a sus tres refuerzos disponibles cuando reciba el sábado la visita de los Leones.

Sobey, Harrison y German son los tres mejores jugadores de los Indios en lo que va de campaña. Sobey lidera la producción con un promedio de 20.3 puntos y 7.5 asistencias, seguido de Harrison, quien registra un doble-doble de 20.2 unidades y 10.3 rebotes por noche. German tampoco se queda atrás con una media de 19.8 tantos por cotejo.

“Ha sido un torneo bien atípico, pero no nos vamos a quejar. Vamos a afrontar lo que venga y vamos a clasificar. Una vez clasifiquemos, todo el mundo es igual. Con el respeto que yo le tengo a los otros equipos de la sección, nosotros en una serie con cualquiera sabemos lo que podemos hacer. La confianza no ha bajado”, concluyó Vélez.