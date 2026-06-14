Los Pescadores del Plata de Comerío y los Libertadores de Hormigueros completaron el sábado el cuadro rumbo al Carnaval de Campeones al coronarse monarcas de sus respectivas secciones de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Con los triunfos de ambos equipos, quedaron definidos los ocho clasificados a la antepenúltima etapa del torneo.

Comerío, que estuvo abajo 0-3 en la serie, ganó su cuarto juego consecutivo para completar la remontada y retener el título de la sección Central con triunfo 7-3 sobre los Toritos de Cayey, ante casi 3 mil fanáticos en el estadio Yldefonso Solá Morales.

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Las siete carreras de los Pescadores del Plata fueron fabricadas en el tope del cuarto episodio. El estelar zurdo Luis Leroy Cruz lanzó siete entradas con seis ponches y permitió tres carreras para adjudicarse la victoria. Kelvin Román completó el trabajo en relevo.

José Ortiz encabezó la ofensiva con tres carreras remolcadas y Wilson Agosto impulsó dos. El revés fue para el zurdo José Carlos Burgos, quien permitió las primeras cinco anotaciones en apenas tres entradas.

Por su parte, los Libertadores hicieron cinco carreras en la sexta entrada para vencer 6-5 y sacar de carrera a los Patrulleros de San Sebastián, equipo que registró la mejor marca del torneo en la fase regular con 19-1. El juego se celebró ante cerca de 1,500 fanáticos en el estadio Juan José “Tití” Beníquez de San Sebastián.

El zurdo Omar Meléndez se llevó la victoria al permitir cuatro anotaciones en seis capítulos. Marvin Galarza logró el salvamento con dos entradas en cero. La derrota fue para Joshua Torres, con cinco carreras permitidas en cinco episodios.

Ramón Agosto empujó dos carreras por Hormigueros y Jordan de León anotó dos veces. Los Libertadores recuperaron el título de la sección tras tres años de espera.

Junto a Comerío y Hormigueros, ya están clasificados al Carnaval de Campeones los Gigantes de Carolina (Metro), Azucareros de Yabucoa (Sureste), Mulos de Juncos (Este), Petateros de Sabana Grande (Suroeste), Tigres de Hatillo (Norte) y Maratonistas de Coamo (Sur).

Los apoderados de los ocho equipos campeones de sección fueron citados para una reunión el martes a las 6:00 p.m. en las oficinas de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, donde se discutirán los detalles del Carnaval de Campeones.

Además, el miércoles a la 1:00 p.m. se llevará a cabo la conferencia de prensa en la que se ofrecerán todos los detalles de la próxima etapa del torneo.