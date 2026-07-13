Los Cangrejeros de Santurce defendieron el domingo el Coliseo Roberto Clemente al derrotar 98-77 a los Criollos de Caguas para igualar a uno por bando la otra semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Ian Clark encabezó la ofensiva con 16 puntos. Ángel Matías aportó 14 unidades, Ángel Rodríguez sumó 13, mientras Isaiah Piñeiro y Devon Collier finalizaron con 11 puntos cada uno. Rodríguez además añadió nueve rebotes y ocho asistencias.

Por los Criollos, Travis Trice y Christian “Cuco” López terminaron con 16 tantos cada uno. Moses Brown añadió 11 unidades y nueve rebotes.

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El primer parcial terminó empatado a 22, pero los locales marcaron la diferencia antes del descanso al dominar el segundo periodo para marcharse al camerino con ventaja de 48-34.

Santurce mantuvo el control durante la segunda mitad. Los Cangrejeros ganaron el tercer parcial 21-18 para ampliar la diferencia a 69-52. También dominaron el último episodio 29-25 para asegurar la victoria.

El tercer partido se jugará el martes en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas.

Leones responden

Los Leones de Ponce hicieron valer la localía el domingo al vencer a los Atléticos de San Germán para también empatar la serie semifinal de la Conferencia B.

Jezreel de Jesús volvió a liderar la ofensiva con 31 puntos y seis rebotes. Jalen Crutcher añadió 25 puntos, Brady Manek terminó con 16, Thomas Robinson aportó 15 y TJ Fernández finalizó con 13.

Por San Germán, André Curbelo fue el mejor con 26 unidades y seis rebotes. Antonio Gordon sumó 13, mientras Alex Hamilton y Onzie Branch añadieron 10 puntos cada uno.

San Germán comenzó mejor con una racha de 4-0 y ganó el primer parcial 29-26. Sin embargo, los Leones reaccionaron en el segundo periodo, donde dominaron 24-12 para irse al descanso con ventaja de 50-41.

Después del descanso, Ponce dio el golpe definitivo al imponerse 37-26 en el tercer parcial y ampliar su ventaja a 87-67 al entrar al último cuarto.

Los Atléticos ganaron el parcial final por la mínima (29-28), pero los Leones mantuvieron el control del encuentro.

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La ventaja de Ponce llegó hasta los 28 puntos. Los locales encestaron 14 triples.

El tercer partido se disputará el martes en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

La postemporada continúa este lunes con el tercer juego de las otras dos semifinales de conferencia. Los Santeros de Aguada visitarán a los Capitanes de Arecibo, mientras que los Gigantes de Carolina-Canóvanas enfrentarán a los Vaqueros de Bayamón. Ambas series también están igualadas a uno por equipo.